OM : Seulement 20 joueurs en Ligue des Champions (sans Touré, Dieng et Bakambu)… Les raisons !

Les dirigeants marseillais n’ont pu inscrire que 20 joueurs pour la prochaine Ligue des Champions. Bamba Dieng, Cédric Bakambu et Isaac Touré ont tous les trois été écartés.

Après une dernière journée de mercato rocambolesque, l’OM a transmis à l’UEFA sa liste de joueurs qualifiés pour la Ligue des Champions. À la différence de la plupart des équipes engagées en C1 cette année, les dirigeants marseillais ont dû faire des choix en raison des sanctions liées au fair-play financier et au règlement de l’instance européenne. L’OM a été contraint de n’inscrire seulement 20 joueurs sur cette liste A. Le club marseillais n’a pas respecté un accord de règlement signé un an plus tôt et a par conséquent été sanctionné par l’instance de contrôle financier des clubs (ICFC). L’OM avait écopé d’une amende de 3 Millions d’euros, été amputé de 15 % de ses recettes en Coupe d’Europe en 2020-2021 et 2021-2022 et avait été contraint de ne pouvoir utiliser que 23 joueurs au lieu de 25 en Coupe d’Europe entre 2020 et 2023.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : « Revenir à Marseille, c’était ce que je souhaitais »

Cédric Bakambu, Bamba Dieng et Isaak Touré ne font pas partie de la liste A des joueurs inscrits par l’OM auprès de l’UEFA pour la Ligue des champions https://t.co/LZBDy4xqjD pic.twitter.com/BmDc88nLXe — L’ÉQUIPE (@lequipe) September 4, 2022

Trois joueurs marseillais à rayer

Toutes les équipes engagées en Ligue des champions doivent se soumettre aux critères de sélection de l’UEFA. Au moins 8 joueurs formés en France (pour les clubs français) et quatre joueurs formés au club doivent être inscrits. Si les clubs ne peuvent pas remplir leurs critères de sélection, l’instance européenne se montre ferme : Le nombre de joueurs de la liste A se réduit en fonction des éléments manquants. Après le départ de Boubacar Kamara pour Aston Villa cet été, l’OM ne pouvait plus inscrire de joueurs formés au club dans la liste.