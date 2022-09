Revenu à l’OM dans les dernières heures du mercato sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Amine Harit s’est exprimé sur son retour dans la cité phocéenne

Après avoir quitté le club au terme de son prêt en fin de saison dernière, Amine Harit a fait son grand retour à l’Olympique de Marseille. L’international Marocains a été une nouvelle fois prêté par Schalke 04. Son arrivée à Marseille est cette fois assortie d’une option d’achat fixé à 5 millions d’euros qui sera obligatoirement levé si le milieu de terrain dispute 15 matchs avec l’OM. Le principal intéressé s’est dit heureux de revenir à Marseille et prêt à aider l’équipe.

À LIRE AUSSI : Mercato Ex OM : Poussé vers la sortie par Lille, Lihadji pourrait filer à Saint-Etienne ?

« Je ressens de la joie, de la fierté. J’avais un goût d’inachevé après la magnifique saison passée, et d’être de retour à la maison, ça me fait le plus grand bien. (…) On finit sur une bonne note, je termine bien la saison. Je vais en sélection, ça se passe bien aussi. Le fait de revenir à Marseille, c’était ce que je souhaitais. Toutes ces émotions vécues au fil de la saison ont été inoubliables pour moi et j’avais envie de les revivre. Je sais que c’est un club émotif et c’est ce que je recherche. » Amine Harit – Source : Site officiel de l’OM (05/09/2022)

L’international Marocains s’est également confié sur le changement d’entraineur à l’intersaison et sur la méthode du nouvel entraineur marseillais, Igor Tudor. Harit est ensuite revenu sur ses chances de disputer la prochaine Coupe du Monde au Qatar avec les Lions de l’Atlas.

À LIRE AUSSI : Concurrents OM : Lyon et Paris cartonnent, Lens, Rennes perdent des points…

« Je ne me fixe pas de limite, si je reviens ici, c’est avec de nouvelles perspectives. J’aimerais passer un cap dans ma carrière et je pense que je suis dans le bon club pour le faire. C’est une saison différente de l’année dernière, étant donné qu’il y a la Ligue des Champions. Déjà jouer un match normal, de Ligue 1, avec l’Olympique de Marseille, c’est quelque chose de spécial, alors la Ligue des Champions, je n’imagine pas. Un stade Vélodrome en feu, c’est pour toutes ces raisons que l’OM est différent. (…) La Coupe du Monde au Qatar ? Bien sûr que c’est un objectif… une Coupe du monde, pour en avoir vécu une, c’est quelque chose d’unique et d’incomparable. C’est à moi de faire le travail au club pour aspirer à une place en sélection. J’ai fait un très bon rassemblement de fin de saison, j’ai laissé une bonne trace. Mais comme on sait dans le football, il n’y a que le présent qui compte, les gens se souviennent peu du passé ». Amine Harit – Source : Site officiel de l’OM (05/09/2022)