OM : Longoria annonce la couleur pour le mercato estival !

Ce mercredi, Pablo Longoria était l’invité de Rothen S’enflamme sur RMC. Le président de l’OM a fait le point sur le mercato à venir et a annoncé des recrues pour compenser les départs…

Kamara a quitté l’OM libre de tout contrat pour signer à Aston Villa, Willian Saliba et Amine Harit prêtés sans option d’achat ne devrait pas rester. Si l’on rajoute le départ annoncé d’Alvaro, les possibles transferts de Milik et Caleta Car, le chantier sera grand…

Des joueurs sont partis, il faut les remplacer — Longoria

🗣️💬 « C’est un grand coach, il a fait un travail extraordinaire » Pablo Longoria très élogieux sur Jorge Sampaoli qu’il qualifie comme « un élément fondamental du projet » pic.twitter.com/IJ46V7Fif5 — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) May 25, 2022

« Normalement je n’aime pas parler de situations individuelles. Le mercato c’est important, on doit améliorer l’effectif, on doit être exigeant. Des joueurs sont partis, il faut les remplacer. On veut un effectif court pour avoir une rotation entre les joueurs. Mais notre objectif est de construire un projet logique. Il y a plusieurs semaines on a commencé à travailler sur plusieurs dossiers, en attaque, au milieu de terrain avec le départ de Kamara. On réfléchit à comment améliorer l’effectif. Qui peut arriver à l’OM ? De plus en plus en France, on aime le mercato. C’est quelque chose d’italien. Je ne peux pas donner de noms. On travail dans le club. On discute avec Sampaoli. Ce qu’on peut promettre c’est beaucoup de travail pour augmenter la qualité de l’effectif. (…) C’est très important d’avoir de la compétitivité en Ligue des champions. C’est l’un de nos objectifs. On connaît la difficulté historique des clubs français qualifiés en C1 à enchaîner les compétitions, entre le championnat, la Ligue des champions… Le niveau d’exigence de la Ligue des champions, pas seulement physique mais surtout mental, est très important. Il faut être bien préparé mentalement pour être compétitif en Ligue des champions et régulier en championnat. Il sera donc important d’avoir des joueurs à la hauteur des exigences du club. Les commentaires de Jorge Sampaoli ne me gênent pas. Ils reflètent le niveau d’exigence que l’on a nous aussi en interne ». Pablo Longoria – source : RMC (25/05/2022)