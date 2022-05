Mercato OM : Fofana et Clauss, profils compatibles avec Sampaoli?

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille cette semaine sur le plateau de Football Club de Marseille avec l’ancien joueur de l’OM Jean-Charles de Bono et un ancien joueur et entraîneur de l’OM, Franck Passi. Un extrait consacré à ce que pense les deux participants sur les deux joueurs pistés par l’OM : Seko Fofana et Jonathan Clauss.

Dans l’émission Débat Foot Marseille, l’ancien joueur de l’OM, Jean-Charles De Bono et l’ancien joueur et entraîneur de l’OM Franck Passi, ont livré leurs ressentis globales sur la saison de Seko Fofana et Jonathan Clauss et sur leurs intégrations au système de Sampaoli si jamais ils venaient à signer à l’OM.

Fofana, il a porté son équipe toute la saison – Passi

Participants à l’émission Débat Foot Marseille, Franck Passi et Jean-Charles de Bono ont donné leur sentiment sur la saison du lensois Seko Fofana.

Fofana, C’est un poumon, donc forcément c’est bon, il marque des buts, il se projette bien, c’est un liant au milieu de terrain, c’est une présence et il l’a montré. Il a fait une saison extraordinaire avec Lens, il a porté son équipe toute la saison, même dans les derniers matchs, il a marqué quelques buts très importants. Franck Passi – Source : Débat Foot Marseille (23/05/2022)

« J’aime beaucoup les deux joueurs, en commençant par l’esprit, leurs qualités de jeu ce qu’ils apportent dans une équipe. Fofana ? Je me rappelle du match ici au Vélodrome, il avait fait un très grand match. Un garçon comme Fofana, l’abattage au milieu du terrain est comparable, comme l’autre Fofana (Youssouf) qui joue à Monaco avec Tchouameni, ce sont des joueurs complémentaires, dès qu’il y a une petite défaillance, le partenaire est là pour compenser et ça permet à une équipe d’être plus équilibrée. » Jean-Charles de Bono – Source : Débat Foot Marseille (23/05/2022) »

Clauss, il y a quelque chose chez lui qu’il n’y a pas en Ligue 1 – Passi

Interrogé sur la montée en puissance de Jonathan Clauss qui réalise une grande saison au RC Lens, Franck Passi et Jean-Charles de Bono ont loué les qualités du néo international français. Pisté par l’OM, les deux anciens joueurs du club pensent que Clauss a le profil pour y jouer.

Clauss, être autant décisif en étant latéral c’est énorme. C’est un joueur, d’ailleurs il l’a démontré en Equipe de France, il est rentré sans aucun complexe, il y a quelque chose chez lui qu’il n’y a pas en Ligue 1, il va apporter du renouveau qui peut surprendre les adversaires. Des joueurs comme Clauss ou Fofana t’amènent un plus dans une équipe, ils sont aussi bons défensivement qu’offensivement, ils t’apportent des passes décisives, ils te mènent des buts, des points gagnés, ce sont des vrais leaders. Jean-Charles de Bono – Source : Débat Foot Marseille (23/05/2022)

Clauss ? Je crois qu’il est dans les meilleurs passeurs avec 11 passes. C’est un joueur de couloirs et on joue avec des couloirs, si l’OM peut le faire, c’est une très bonne pioche. Sampaoli voulait jouer comme ça mais avec la méforme de Lirola il a dû changer ses plans en mettant Rongier dans un poste hybride de latéral-milieu relayeur. Si Clauss vient, il jouera à la place de Rongier dans le même poste où dans un rôle de latéral pur pour repasser dans un système plus classique. Franck Passi – Source : Débat Foot Marseille (23/05/2022)

