OM : Longoria en remet une couche sur la réunion !

Ce lundi les joueurs, le staff et la direction ont réalisé une réunion pour mettre tous les sujets à plat et réagir pour la fin de la saison. Le président en parle en conférence de presse.

Devant les journalistes ce mercredi pour présenter Faris Moumbagna, Pablo Longoria a été questionné sur la réunion de crise organisée au club ce lundi. Le président espagnol détaille ses attentes et affirme se concentrer sur les actes plutôt que les paroles de ses joueurs. Le message est passé.

Longoria : « C'est un moment important mais je ne préfère pas parler de moi. On va parler de l'institution. Je tiens à dire beaucoup de choses. On a eu un message fort sur la mentalité et on n'a pas vu ça face à Lyon. On a été étonné ce dimanche. Lundi, c'était un moment…

Je ne crois pas aux paroles. C’est comme ça dans la vie. On doit croire aux réactions, aux conséquences

« C’est un moment important mais je ne préfère pas parler de moi. On va parler de l’institution. Je tiens à dire beaucoup de choses. On a eu un message fort sur la mentalité et on n’a pas vu ça face à Lyon. On a été étonné ce dimanche. Lundi, c’était un moment important. Le match à venir aussi. C’était le moment d’intervenir pour tout le monde, rappelle Longoria en conférence de presse. On doit tous prendre nos responsabilités. Avoir de l’unité. Donner quelque chose en plus. Je suis le premier concerné et je le demande à tous les autres. On peut faire encore beaucoup de choses cette saison. Il faut que tout le monde aille dans la même direction. Si tout le monde en est conscient, on aura des vraies possibilités. On doit prendre notre destin en main. On doit améliorer la mentalité. Les résultats vont suivre ensuite. J’ai confiance aux joueurs, au coach mais on doit chercher à donner plus. Je ne crois pas aux paroles. C’est comme ça dans la vie. On doit croire aux réactions, aux conséquences… Je n’aime pas dire ce qu’il se passe dans les réunions. On doit tous aller dans la même direction, dans le même bateau. Je crois que les joueurs ont de l’orgueil, de l’amour propre. J’espère qu’on aura des réactions dans les prochaines semaines »