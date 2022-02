OM : Longoria fixe un plan de route clair !

Pablo Longoria a hérité du poste de président de l’OM depuis un an. Le jeune dirigeant s’est confié au Figaro ou il explique son plan sur plusieurs saisons : stabilité et Ligue des Champions…

Pablo Longoria est conscient qu’il doit stabiliser le club en Ligue des Champions. C’est l’élément important pour équilibrer financièrement le projet et viser des titres nationaux…

A lire : OM : Les probables titulaires marseillais face à Qarabag

La stabilité passe par une qualification systématique en Coupe d’Europe — Longoria

« Je préfère parler de projet réussi. La chose la plus importante est de stabiliser le club, que tout le monde aille dans la même direction, dans ce cas il est plus facile d’avoir des résultats. La stabilité passe par une qualification systématique en Coupe d’Europe et plus généralement en Ligue des champions, c’est là où est l’argent dans le football. Si tu es stabilisé, tu as des objectifs et à l’OM, on veut gagner des coupes et des titres. C’est dans l’ADN de ce club, de son histoire.

Tu dois remporter des trophées, c’est important. Si je n’avais pas d’ambition, je ne serais pas ici. (…) Une victoire en Ligue des champions, toujours un objectif ? Il faut être réaliste dans la vie. C’est vrai qu’avec le résultat sportif, tu peux multiplier ton résultat économique. Si tu as plus d’argent, tu peux recruter des joueurs encore plus adaptés aux compétitions européennes… Tous les projets des clubs ambitieux passent par une participation régulière en C1, on a vu les

moyens financiers de certains clubs augmenter, car ils étaient souvent présents dans cette compétition, c’est aussi l’objectif de l’OM. La Ligue des champions est le plus grand booster pour un club, mais on ne doit pas perdre la tête côté dépense. Il faut garder un certain équilibre. » Pablo Longoria – source : Le Figaro (24/02/2022)

🚨 Pablo Longoria » Je ne pourrais jamais vivre autant demontions qu’à l’OM #TeamOM pic.twitter.com/HVdF9bVPl6 — Massilia_013 (@Massilia_013) February 24, 2022

Interrogé au sujet des ambitions débordantes de Frank McCourt sur le fait de gagner la Ligue des Champions, Jorge Sampaoli n’avait pas vraiment répondu à la question lors de son arrivée au club en avril 2021. Il souhaitait simplement faire son maximum pour remettre le club aux sommet qu’il a connus dans le passé.