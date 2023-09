OM : Longoria ne démissionnera pas et part au combat !

Le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria a accordé un entretien à La Provence. Il assure ne pas avoir présenté sa démission à Frank McCourt, et se montre combatif en dénonçant des pressions de la part des groupes de supporters.

« Je n’ai pas proposé ma démission à Frank McCourt, assure Longoria auprès du quotidien régional. Malgré tout ce qu’on dit sur moi, je ne suis pas quelqu’un qui regarde ses intérêts personnels. Si je suis mêlé à tout ça, c’est parce que je suis le président de l’OM. Je représente une institution. J’ai un mandat donné par le propriétaire et le conseil de surveillance. Je dois assumer mes responsabilités, « a ainsi déclaré le président de l’OM dans les colonnes du journal régional.

Le dirigeant olympien se montre ensuite combattif pour faire évoluer la situation : « Il est impossible de travailler avec le statu quo actuel. Impossible (il se répète). Au moins pour nous. On aimerait trouver, réfléchir, et voir s’il y a des solutions mais il faut que tous ceux qui aiment le club aillent dans une direction qui le fasse devenir un club de football qui, tout en gardant son ADN, puisse fonctionner avec un minimum de normalité. Ce qui est sûr, c’est que l’on doit dire stop. On ne peut pas travailler avec la peur généralisée, en entendant : ’On va sortir des dossiers. Fais attention et ça ne sortira pas »

Comment je pourrais le laisser comme ça ? Non — Longoria

« Maintenant, la chose la plus importante, c’est l’institution, continue Longoria dans La Provence. Il faut analyser les choses, avec tous les gens qui aiment ce club. Je ne me fais pas passer pour le sauveur du club ou autre chose. Je pense être quelqu’un qui veut donner son maximum ou a donné son maximum pour chercher à arriver le plus haut possible avec ce club. Avec des bonnes choses et avec des mauvaises, mais toujours avec l’objectif de faire le mieux possible pour l’intérêt du club, pour protéger les intérêts du propriétaire qui est une personne extraordinaire, de grande valeur. Comment je pourrais le laisser comme ça ? Non. »