Départ de Marcelino officiel, Les joueurs vivent très mal la situation, McCourt dans une impasse… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! L’actualité est particulièrement riche. Marcelino claque la porte seulement deux mois après son arrivée. La défiance des groupes de supporters face à la direction. L’avenir de Longoria plus qu’incertain… Au programme ce mercredi: L’OM annonce le départ de Marcelino dans un communiqué. Les joueurs vivent très mal la situation. Le flou persiste à Marseille, McCourt dans une impasse.

Comme attendu, l’Olympique de Marseille annonce le départ de Marcelino dans un communiqué publié ce mercredi.

Communiqué de presse OM

Dans la continuité du communiqué publié hier soir au sujet de l’équipe dirigeante, l’Olympique de Marseille considère que les événements du 18 septembre dernier ne permettent pas à Marcelino et à son staff technique d’exercer dans de bonnes conditions la fonction pour laquelle ils ont été engagés.

En conséquence de cette situation déplorable, Marcelino et son staff ne poursuivront pas leur mission à l’Olympique de Marseille.

Au vu du contexte, l’ensemble du club est extrêmement déçu de devoir faire face au départ d’un entraîneur et d’un staff technique, arrivés à Marseille seulement le 23 juin et pleinement engagés auprès du club, pour des raisons extra-sportives.

OM-Crise: Les joueurs vivent très mal la situation

L’Olympique de Marseille traverse une crise riche en rebondissement depuis ce mardi après-midi. Les joueurs, premiers touchés par ces évènements, vivent très mal la situation.

Depuis cette réunion qui a eu lieu ce lundi entre les groupes de supporters et la direction de l’Olympique de Marseille, rien ne va plus au club ! Dirigeants et coachs risquent de quitter le club après seulement cinq matchs de championnat et une élimination en Ligue des Champions. A quelques jours d’échéances importantes, les Olympiens sont dans la tourmente.

Les premiers à en souffrir? Les joueurs qui se demandent ce qu’ils font là d’après L’Equipe. Le quotidien sportif explique que certains d’entre eux se sentent perdus face à cette situation, d’autres en rigolent nerveusement. Une chose est sûre, les têtes ne seront pas 100% focus sur le match important qui doit avoir lieu ce jeudi soir face à l‘Ajax Amsterdam.

A LIRE AUSSI: OM : Fabrizio Romano annonce aussi le départ de Marcelino et confirme le nom du coach intérimaire !

🚨 Côté OM, beaucoup de joueurs sont totalement perdus. Certains ont rigolé nerveusement de la situation, d’autres se demandent où ils ont mis les pieds. (@lequipe) pic.twitter.com/KaHsEKWC1D — BeFootball (@_BeFootball) September 20, 2023

Dugarry fustige les supporters marseillais !

Dans Rothen s’enflamme sur RMC, Christophe Dugarry a clairement pointé du doigt les supporters marseillais: « Ça fait des années que l’on sait que les supporters ont trop de pouvoir en France. Des dirigeants sont encore surpris de ça, estime l’ancien attaquant de l’OM. Mais Longoria, à partir du moment où tu fais une réunion comme ça, tu t’attendais à quoi? (…) Tu sais que les coups de pression vont exister. Je les condamne fermement, je trouve ça honteux. Mais c’est évident qu’il va y avoir des coups de pression. C’est malheureusement le rôle que se sont donnés les supporters. On ne les sanctionne pas, on les laisse faire ce qu’ils veulent et quand ils veulent. »

A LIRE AUSSI: Crise à l’OM – Courbis: « On ne peut pas reprocher aux supporters de ne pas savoir ce qu’est un bon coach »

🎙 Le coup de gueule de Dugarry contre « le pouvoir des supporters » dans le foot français : « Ça fait des années qu’en France, on le sait, les supporters ont trop de pouvoirs. Et il y a des dirigeants qui sont encore surpris de ça. Longoria à l’OM, il s’attendait à quoi ? » pic.twitter.com/NcrqmVKo2A — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) September 19, 2023

OM: Le flou persiste à Marseille, McCourt dans une impasse

Ce mercredi, l’OM a officialisé le départ de Marcelino. De son côté, Frank McCourt est dans une impasse où plus personne n’est à la tête de son club et ne chercher de remplaçant à Marcelino.

Marcelino n’est plus le coach de l’OM comme l’a officialisé le club dans un communiqué ce mercredi. D’après les informations de L’Equipe, Frank McCourt est dans une impasse. Le propriétaire de l’Olympique de Marseille n’a plus personne dans le club pour le diriger puisque la direction en place évoquait un « droit de retrait » afin de justifier leur absence à Amsterdam ce mercredi pour le déplacement en Europa League.

« Hier soir, McCourt ne voulait pas entendre parler de démissions. Pourquoi ? Outre le coût financier, il faudrait combler un vide de responsabilités immense. Très distant du club depuis deux ans, il a laissé les clés du club à Longoria, qui a installé ses hommes à tous les niveaux, avec un système pyramidal, explique L’Equipe dans un article ce mercredi. On peut ainsi citer Marco Otero au centre de formation, ou les nombreux salariés passés par Saint-Etienne (Franckie Tourdre, Ludovic Paradinas, Grégory La Mela, ou en prestataire l’avocat Olivier Martin) qui rendent compte directement à Tessier, ancien DG des Verts. Comment faire fonctionner le club sans structure adéquate ? Faute d’avoir anticipé un plan B, McCourt se retrouve dans une situation inédite : personne ne cherche de remplaçant à Marcelino, à l’heure actuelle. »

L’OM a officialisé le départ de Marcelino. Selon le communiqué olympien, l’entraîneur espagnol quitte Marseille « pour des raisons extra-sportives ». https://t.co/U4xTp2Zz35 pic.twitter.com/IPXATKTGlh — L’ÉQUIPE (@lequipe) September 20, 2023

Personne ne cherche de remplaçant à Marcelino

A LIRE AUSSI : OM: Abardonado et Papin à Amsterdam, Friio coach intérimaire ?

Pour le moment, donc, aucune idée précise de qui sera le successeur de Marcelino puisqu’aucun dirigeant ne s’occupe réellement de lui trouver un remplaçant comme l’explique le quotidien sportif. D’après plusieurs médias, c’est David Friio qui aurait pris l’intérim sur le secteur de la « direction sportive ». Pancho Abardonado sera en revanche sur le banc pour la rencontre qui opposera l’OM à Amsterdam ce jeudi soir.