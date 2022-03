OM – Longoria : « On a perdu de la confiance »

Au cours d’une interview accordée au quotidien La Provence, le président de l’OM Pablo Longoria assuré qu’il était satisfait du travail effectué par Jorge Sampaoli depuis son arrivée à Marseille.

Pablo Longoria a accordé un entretien au journal La Provence ce vendredi. Il évoque notamment le travail de Jorge Sampaoli depuis son arrivée à l’OM. Même s’il traverse une période un peu plus compliquée actuellement le dirigeant marseillais se dit satisfait des résultats obtenus par le coach argentin.

« D’un point de vue général, je suis très satisfait. Si on regarde où on était il y a un an, la situation a changé radicalement. Si je suis pragmatique, je peux dire que l’équipe est 2e. En juin, j’aurais signé pour ça. » (…) En ce moment, on a perdu de la confiance. Je parle d’un point de vue collectif. Je crois beaucoup au coach, à l’équipe et à la façon dont elle a été construite. (…) Tous les joueurs ont le profil pour jouer avec Sampaoli, c’est le plus important. » Pablo Longoria – Source La Provence

Je ne suis pas sûr que voir Milik sur le banc rende heureux Longoria — Di Meco

Récemment, l’ancien défenseur de l’OM Eric Di Meco évoquait la gestion du cas Milik par Jorge Sampaoli dans un entretien accordé au quotidien régional.

« L’histoire Milik est incompréhensible. Je n’ai pas compris qu’il ne soit pas titulaire à Troyes, ni qu’il ne rentre pas en priorité. C’est l’un des rares joueurs de classe internationale de cette équipe. Il rend de gros services et a sauvé pas mal de matches. (…) On se prive d’armes intéressantes. Lors de l’émission (ce mardi sur RMC en direct du centre RLD), je vais demander au président s’il valide tous les choix du coach. Il connaît le foot, a fait des miracles pour avoir une équipe compétitive. Je ne suis pas sûr que voir Milik sur le banc le rende heureux, après tout ce qu’il a fait pour l’engager puis pour le garder. Il va soutenir son entraîneur, c’est normal. À la fin de l’année, on va perdre Milik, il va falloir trouver un autre vrai attaquant. Ces derniers temps, on a chopé plus de Mitroglou que de Milik ». Eric Di Meco – source : La Provence (01/03/2022)