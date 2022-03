« Cet OM de Sampaoli dégage de la peur »

Extrait de notre émission « Débat Foot Marseille » de ce jeudi à 17h30 avec Jean-Charles De Bono, Yacine Youssfi, et Benjamin Courmes à la présentation ! Un extrait consacré au choc de cette journée de championnat ce dimanche contre Monaco.

L’Olympique de Marseille affronte l’AS Monaco ce dimanche soir (20h45) à l’occasion du choc de la 28e journée de Ligue 1. Pour Yacine Youssfi, créateur du « Marseille Champion Quizz » L’entraineur de l’OM Jorge Sampaoli a une certaine pression, notamment en terme de résultats sur ce match.

« Oui bien sur qu’il a la pression Sampaoli. Il y a jouer défensif et ce n’est pas une mauvaise chose à partir du moment ou s’est maitrisé et il y a avoir un peu peur… le problème de l’OM de Sampaoli s’est qu’il dégage de la peur. Dans plusieurs matchs tu ouvres le score et derrière tu recules, tu encaisses des buts et tu subis. Moi je trouves que son équipe n’est pas assez sereine et ne sait pas gérer un score. Sampaoli a la pression sur ce match de Monaco notamment sur le plan comptable car Rennes commence à revenir. Il a grillé ses jokers et là il doit gagner. Et il faudra qu’il ait une bonne gestion de ce match. » Yacine Youssfi (Marseille Champion Quizz) – Source Football Club de Marseille

Retrouvez ci-dessous l’intégralité de l’émission Débat Foot Marseille de ce jeudi ci-dessous :

