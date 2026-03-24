OM : Longoria parti, McCourt lance la chasse au nouveau président !

Après le départ officialisé de Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille entame une phase de transition à sa tête. Selon les informations de La Provence, le propriétaire Frank McCourt a enclenché le processus pour désigner un nouveau président.

Un cabinet de recrutement mandaté pour structurer la succession

D’après La Provence, Frank McCourt a confié au groupe Excel Sports Management (anciennement Nolan Partners) la mission de trouver le futur président de l’Olympique de Marseille. Ce cabinet est reconnu dans l’industrie du sport pour ses recrutements de dirigeants de haut niveau.

OM : cabinet de recrutement, profil étudié, personnes impliquées… le club cherche un président pour remplacer Longoria

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Une source citée par le quotidien régional souligne la réputation du groupe : “Dans cette industrie, ce sont les meilleurs, ils travaillent très bien”, confie une source qui a déjà eu affaire à ce cabinet.

Ce choix traduit la volonté de structurer la gouvernance de l’OM dans une période délicate, marquée par le départ de Pablo Longoria et l’intérim assuré actuellement par Alban Juster, dont la présence est par nature temporaire.

Semsar de Boisséson au cœur du processus décisionnel

Toujours selon La Provence, Shéhérazade Semsar de Boisséson devrait jouer un rôle central dans cette recherche. En tant que vice-présidente du conseil de surveillance, elle est directement impliquée dans les discussions.

Le fonctionnement est clairement encadré par la gouvernance du club : “En tant que vice-présidente du conseil de surveillance, elle participe au processus de recherche au même titre et au même niveau que Jeff Ingram, président du conseil, conformément à leurs fonctions respectives au sein du conseil, dont c’est le rôle dans le schéma de gouvernance du club. À la fin, c’est Frank McCourt qui prendra la décision. Tout se fera donc dans le respect des statuts et des rôles de chacun”.

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Ce processus confirme que le choix du futur président de l’OM sera piloté au plus haut niveau, avec une validation finale de Frank McCourt, dans un contexte où la stabilité institutionnelle devient un enjeu majeur pour le club en Ligue 1.