OM : Longoria pense à la suite !

Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a livré une analyse mesurée après la victoire de l’OM face à Newcastle, un succès important en Ligue des Champions. Interrogé par La Provence, le dirigeant olympien a d’abord exprimé sa satisfaction devant la performance de son équipe, tout en évitant tout excès d’enthousiasme malgré l’importance du résultat.

« Beaucoup de satisfaction. C’était un beau match de Ligue des Champions, avec une bonne réaction de notre part. Maintenant, il faut faire tous les comptes du monde. Je les ai faits pendant la nuit. » a confié le président marseillais. Des propos qui illustrent à la fois son plaisir après la réaction de l’équipe et la rigueur qui accompagne chacune des étapes de la saison.

Ce succès en Coupe d’Europe confirme la dynamique actuelle de l’OM et donne un nouvel élan au groupe. Mais pour Longoria, il n’est pas question de se laisser dépasser par l’euphorie. Le dirigeant reste fixé sur les objectifs à court terme, conscient que la régularité reste le véritable défi pour son équipe.

Focus total sur les prochains rendez-vous : Toulouse, Lille puis l’Union Saint-Gilloise

Pablo Longoria a rapidement rappelé que la victoire contre Newcastle ne constitue qu’une étape dans un calendrier chargé. Les prochains jours verront l’OM enchaîner des rencontres importantes en Ligue 1, avant un nouveau déplacement en Europe.



« On se concentre désormais sur nos prochains matchs contre Toulouse et Lille. Puis il y aura le déplacement à l’Union Saint-Gilloise », a-t-il souligné, insistant sur l’importance de maintenir une continuité dans les performances. « Je suis content de cette victoire, mais ce n’est qu’un match. Il faut donner de la continuité avec d’autres performances. »

Dans un contexte où chaque point européen compte et où le championnat reste essentiel, cette déclaration reflète la ligne directrice du club : rester ambitieux sans perdre de vue la réalité du terrain. Les mots du président rappellent que, pour l’OM, la clé sera la constance, tant en Ligue des Champions qu’en Ligue 1.