OM : Longoria raconte sa journée type comme président du club !

Pablo Longoria a hérité du poste de président de l’OM depuis un an. Le jeune dirigeant s’est confié au Figaro pour faire le point, il raconte notamment sa journée type…

Pablo Longoria ne dort pas beaucoup et reste un grand passionné de football. Ce dernier s’est confié au Figaro ce jeudi.

Le plus difficile à ce poste de président de l’OM ? Ne pas dormir !

« Le plus difficile à ce poste de président de l’OM ? Ne pas dormir ! (rires) Je ne dépasse jamais plus de 5 ou 6 heures de sommeil. Plus sérieusement, le plus dur a été la période d’apprentissage et trouver l’équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Je considère que pour prendre des décisions, il faut garder cette lucidité. Ma journée type ? Ça dépend s’il y a un match ou non, mais la plupart du temps je me réveille vers 8 h-8 h 30, je lis la presse nationale et internationale pendant une heure et pas seulement les informations sportives. Après, je vais au club et j’y passe toute la journée jusqu’à tard. Je rentre chez moi vers 20 h et je regarde les premiers matchs de football qu’il y a à la télévision, cela reste ma passion numéro un. L’autre jour, je ne voulais pas rater Rapid de Vienne-Red Bull Salzbourg, pourquoi, je ne sais pas et après le PSG jouait (contre Rennes), mais j’ai préféré regarder Porto-Sporting Lisbonne, puis des rencontres du championnat argentin jusque tard dans la nuit. C’est un vrai plaisir. » Pablo Longoria – source : Le Figaro (24/02/2022)

La mayonnaise a rapidement pris avec les joueurs recrutés par Pablo Longoria. Il faut saluer son travail — Payet

« Entre les fins de contrat et ceux qui devaient partir, Longoria devait reconstruire un effectif… Il a ramené des joueurs confirmés. On a l’impression qu’il a des coups d’avance. La mayonnaise a rapidement pris avec les joueurs recrutés par Pablo Longoria. Il faut saluer son travail. » Dimitri Payet – source : Conférence de presse (31/01/2022)