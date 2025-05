OM : Longoria reçoit un soutien après sa décla forte

Pascal Olmeta a tenu à soutenir publiquement Pablo Longoria après ses déclarations tranchantes sur le climat toxique régnant à la Commanderie. Pour l’ancien gardien de l’OM, le président marseillais agit enfin pour redresser un club gangrené par des pratiques nuisibles depuis trop longtemps.

Cette semaine, Pablo Longoria a secoué l’environnement marseillais avec des propos forts. Le président de l’Olympique de Marseille a dénoncé une ambiance malsaine au sein du club, qu’il considère comme un frein majeur au développement du projet sportif. « Il y a une manie de se mêler des affaires des autres que je n’ai vue nulle part ailleurs dans le monde. C’est une maladie, et je vais la supprimer », a-t-il déclaré, pointant notamment du doigt la circulation d’informations sensibles au sein même de la Commanderie.

Longoria a évoqué des scènes inacceptables où certains salariés, sans rôle légitime, assistaient aux entraînements et anticipaient la composition d’équipe. Une situation jugée intolérable par le dirigeant espagnol, bien décidé à instaurer une culture plus professionnelle et respectueuse de la confidentialité.

Pablo Longoria est-il en train de se perdre ? 🗣️ Pascal Olmeta : “Ceux qui aiment l’OM sont les plus heureux aujourd’hui. Moi je l’ai connu à mon époque : t’as toujours une personne à côté de la table de massages.” #RMCLive pic.twitter.com/gR7jOmZMXM — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) May 20, 2025

Un soutien clair de Pascal Olmeta

Invité dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Pascal Olmeta a vivement applaudi cette sortie médiatique. « Longoria a fait le ménage, il a remis à leur place ceux qui profitaient du club, et maintenant, ils n’ont plus qu’à pleurer », a-t-il lancé sans détour. Pour l’ancien portier olympien, cette fermeté est exactement ce qu’attendaient les vrais supporters de l’OM, fatigués des dysfonctionnements internes. Ayant lui-même connu ces dérives lorsqu’il évoluait à Marseille, Olmeta se rappelle d’un environnement où certains individus interféraient dans la vie du club sans aucune légitimité. Il voit dans l’attitude de Longoria une volonté claire de rompre avec le passé.

L’ancien gardien place également beaucoup d’espoir dans la nouvelle organisation mise en place, avec les arrivées de Mehdi Benatia comme directeur sportif et de Roberto De Zerbi sur le banc. Pour lui, l’OM entre enfin dans une nouvelle ère, plus rigoureuse et ambitieuse. « Il était temps que quelqu’un mette de l’ordre et arrête ceux qui nuisent au club depuis des années », a conclu Olmeta, saluant le courage du président olympien. À ses yeux, ce “grand ménage” est une opportunité historique pour repartir sur des bases saines et permettre à l’OM de viser, enfin, de grands objectifs.