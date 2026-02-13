OM : Longoria se positionne suite au bras de fer entre LFP Media face à beIN Sports !

En pleine crise de résultats pour l’Olympique de Marseille, le président Pablo Longoria se serait positionné publiquement dans le bras de fer entre LFP Media et beIN Sports autour des droits TV de la Coupe du monde 2026, apportant son soutien à Nicolas de Tavernost dans la crise médiatique qui secoue le football français. Selon RMC Sport, l’OM choisit ainsi clairement le camp de Ligue 1+ contre le Paris SG.

Longoria et les présidents de clubs derrière Tavernost

La crise des droits TV de la Coupe du monde 2026 s’est transformée en séisme pour LFP Media. Après que beIN Sports a finalement obtenu ces droits auprès de la FIFA, supplantant Ligue 1+ qui pensait tenir un accord avec l’instance mondiale, Nicolas de Tavernost a exprimé ses colères et menacé de quitter ses fonctions de directeur général.

Selon plusieurs médias dont RMC Sport, plusieurs présidents de clubs de Ligue 1 ont contacté de Tavernost pour lui manifester leur soutien dans ce dossier délicat. Parmi eux figure Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, qui se serait ainsi rangé aux côtés de LFP Media dans ce conflit opposant Ligue 1+ à la chaîne qataro-française.

Ce soutien intervient dans un contexte où Ligue 1+, plateforme lancée par la Ligue de Football Professionnel, voit son projet fragilisé après l’échec dans l’attribution des droits du Mondial 2026, sans compter le risque de désabonnements importants pour son offre exclusive du championnat.

Un affrontement qui dépasse l’aspect sportif

L’épisode met en lumière des tensions profondes autour de la gouvernance et de la répartition des droits audiovisuels en France. beIN Sports, en rachetant finalement les droits du Mondial 2026, accentue les divisions au sein de l’écosystème médiatique du football français, où des accusations de conflit d’intérêts ont émergé – notamment du fait de la double casquette de Nasser al-Khelaïfi comme président du PSG et de beIN, bien que la FIFA ait jugé le processus légal.