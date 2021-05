OM : Longoria se prépare à un mercato avec un minimum de 11 recrues ?

Le chantier du mercato estival s’annonce colossal pour l’OM et son président Pablo Longoria. Ce dernier aurait déjà ciblé avec son entraineur les postes et les profils recherchés. La liste est longue…

Avec les départs confirmé de Florian Thauvin (Tigres), Hiroki Sakai (Japon), mais aussi les fins de contrat Khaoui, Nagatomo, Rocchia, Germain et Pelé. L’on peut rajouter les joueurs prêtés qui ne resteront pas : Cuisance et Ntcham. Nemanja Radonjic aimerait rester au Herta Berlin, Boubacar Kamara et Duje Caleta Car pourraient être transférés. Enfin, des doutes existent sur l’avenir de Benedetto (MLS, Elche) mais aussi Milik (Juventus) et Lirola (Fiorentina) même si la direction veut garder les deux derniers. Le recrutement va donc être lourd cet été…

UN GARDIEN, 4 DÉFENSEUR, 3 MILIEUX ET 3 ATTAQUANTS RECHERCHÉS PAR LONGORIA ?

Sampaoli est certain de pouvoir s’appuyer sur Steve Mandanda, Dimitri Payet, Alvaro et Jordan Amavi. Gueye et Rongier devraient sauf surprise rester. Selon la Provence, Longoria et Sampaoli auraient déjà défini les postes à recruter. Sampaoli veut recruter un gardien capable de venir concurrencer Steve Mandanda. Le coach argentin a aussi besoin de doublures au poste de latéral droit et gauche (suite aux départs des deux japonais). Les possibles départs de Caleta Car et Balerdi pourraient obliger l’OM à recruter deux défenseurs centraux, c’est la même chose si Kamara s’en va, un milieu défensif devrait arriver. De plus, deux relayeurs sont recherchés, les noms de Guendouzi et Gerson reviennent avec insistance. Enfin, Sampaoli aimerait disposer de deux attaquants excentrés et d’un avant-centre…

Les prochaines semaines devraient être agitées dans les rangs olympiens où un chassé-croisé est programmé. Le vrai début de l’ère Longoria-Sampaoli#TeamOMhttps://t.co/WJKpq1134I — La Provence OM (@OMLaProvence) May 26, 2021

Je ne suis pas fermé d’aller chercher dans des championnats mineurs mais ce n’est pas une religion — Longoria

« C’est important de bien investir l’argent, il faut trouver l’équilibre. c’est lié à la une qualification en Europe. Si tu joues la Ligue Europa, tu as plus de chance d’attirer des joueurs. Il ne faut pas se donner des obligations de chercher dans des championnats mineurs. Il faut trouver des joueurs exigeants, habitués d’un certain niveau et capables de supporter la pression. Je ne suis pas fermé d’aller chercher dans des championnats mineurs mais ce n’est pas une religion. Avec des joueurs de championnat mineur, c’est plus difficile d’être compétitif (…) Nous sommes en train de nouer des relations avec des clubs amateurs et des clubs en ville. Nous voulons recruter les meilleurs joueurs en ville. Tu ne peux pas aller recruter en Suisse ou en Afrique si tu n’es pas crédible dans ta propre ville. (…) On travaille beaucoup sur le marché pour nous positionner sur des joueurs qui sont des premiers choix. Beaucoup de noms qui vont sortir dans la presse seront vrais. On va faire un mix avec des joueurs expérimentés et des jeunes joueurs pouvant apporter de la fraicheur à l’intérieur du club». Pablo Longoria – source : Conférence de presse (28/04/2021)