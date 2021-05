Mercato OM : La raison pour laquelle Sakai ne veut pas rejouer en Europe !

Ce lundi, Hiroki Sakai a officialisé son départ de l’Olympique de Marseille. L’international japonais devrait retourner en Asie et évoluer au Urawa Red Diamonds. Avant de quitter Marseille, il a donné une interview à La Provence.

Ce lundi via un post Instagram, Hiroki Sakai a officialisé son départ de l’Olympique de Marseille après plusieurs semaines de rumeurs et informations à ce sujet. Des médias affirmaient même qu’il allait rejoindre le Urawa Red Diamonds et donc retourner au Japon malgré son contrat qui se termine en 2023.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hiroki Sakai 酒井宏樹 (@hiroki.sakai_19)

je n’aurais pas eu envie d’entendre les sifflets marseillais contre moi — SAKAI

Avant de partir, il a souhaité dire un dernier au revoir aux supporters marseillais. Le Japonais a accordé une interview à La Provence dans laquelle il a expliqué pourquoi il n’a pas souhaité rejoindre un club qui évolue en Europe.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria discute avec l’entourage d’un défenseur de Ligue 1?

« Je ne voulais pas chercher un club en Europe pour éviter de devoir jouer contre l’OM, je n’aurais pas eu envie d’entendre les sifflets marseillais contre moi. Je n’ai qu’un sentiment de reconnaissance pour l’OM, un seul mot à dire : merci. Il y a eu des moments difficiles pour moi. Mais ces 5 saisons étaient précieuses. Cette expérience est un trésor pour moi. » Hiroki Sakai – Source : La Provence (25/05/21)