Mercato OM : Longoria tend la main à Rabiot malgré les tensions !

Alors que l’avenir d’Adrien Rabiot reste plus que jamais incertain, le président de l’OM, Pablo Longoria, a tenu à clarifier sa position ce dimanche soir au micro de Canal+. Le dirigeant de l’OM tend la main à l’international francais.

« La porte de mon bureau reste toujours ouverte, pour Adrien Rabiot, comme pour les autres. La chose la plus importante, c’est de savoir se parler et d’avoir une discussion sincère. Il est aujourd’hui un joueur sous contrat avec l’OM », a déclaré le dirigeant espagnol.

Un message clair, à la fois ferme et conciliant, qui intervient après plusieurs jours de rumeurs autour d’un possible départ de l’international français, placé sur la liste des transferts suite à son altercation avec Jonathan Rowe.

Malgré la main tendue de son entraîneur Roberto De Zerbi puis désormais celle de son président, l’avenir du milieu de terrain reste incertain à quelques jours de la fin du mercato.

A lire aussi : Ligue des champions 2025-2026 : un tirage relevé (avec de grosses affiches au vélodrome) pour l’OM !

Il y a quelques jours, après la large victoire de l’OM contre le Paris FC (5-2), l’entraîneur Roberto De Zerbi avait fait passer un message pour tenter d’arranger les choses : « En ce qui concerne Rabiot, je n’ai encore parlé à Pablo et Medhi mais l’espoir que j’ai, et ce n’est pas seulement par rapport à la valeur du joueur mais par rapport à la personne qu’il est. Même s’il a fait une erreur, j’espère qu’il y a la possibilité de recomposer la chose, que les choses se remettent. Je ne suis pas quelqu’un qui claque les portes au nez. Je ne suis pas la seule personne à décider, le club passe avant le coach. Mais Adrien est quelqu’un de bien. Je lui ai donné un conseil, j’espère qu’il le suivra et qu’il me suivra. Je pense être quelqu’un de bien aussi, j’essaie de tendre la main. Je ne mets jamais de croix sur les personnes. Si je peux aider à résoudre ce problème, je suis prêt à tout. Pas pour le joueur mais pour la personne qu’il est. Je pense que c’est important, pour le bien de tous, pas seulement footballistique mais aussi humain ».