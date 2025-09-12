OM – Lorient (4-0) : Pavard savoure sa première et promet une montée en puissance

Fraîchement arrivé sur la Canebière, Benjamin Pavard n’a pas tardé à se distinguer sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Titulaire face à Lorient ce vendredi soir au Vélodrome, l’international français a marqué dès son premier match, contribuant à la large victoire des Phocéens (4-0). Après la rencontre, l’ancien joueur du Bayern Munich s’est montré satisfait de ses débuts et optimiste pour la suite.

LE DEBRIEF A CHAUD EN LIVE

« On va monter en puissance »

Auteur du deuxième but marseillais sur corner, Pavard a livré une analyse lucide de la prestation collective et de son intégration express :

« C’est vrai qu’on a eu peu de temps, mais on a regardé beaucoup de vidéos avec le coach. Je trouve qu’on a fait un bon match. On va monter en puissance. »

Le défenseur a insisté sur la philosophie prônée par Roberto De Zerbi, axée sur la possession et l’intensité à la perte de balle :

« Une envie de réagir vite à la perte ? C’est ce que demande le coach ! Avoir un jeu de possession et essayer de récupérer le ballon le plus vite possible à la perte de balle. »

Un joueur encore en rodage

S’il a déjà marqué, Pavard estime qu’il peut encore élever son niveau :

« Je pense que je vais monter en puissance, il me manque un peu des jambes. »

Un aveu d’humilité qui laisse augurer d’une marge de progression importante, alors que l’OM s’apprête à entrer dans une série de matchs déterminants en championnat et en Ligue des champions.

Enfin, le champion du monde 2018 a tenu à saluer l’accueil reçu dans le vestiaire marseillais :

« Je me sens bien dans cette équipe, j’ai été très bien accueilli par Medhi, le coach, le staff et les joueurs. »

Un message qui confirme que Pavard s’est rapidement acclimaté à sa nouvelle vie phocéenne. Avec déjà un but au compteur et une solidité défensive précieuse, l’international tricolore semble parti pour devenir une pièce maîtresse du dispositif de De Zerbi.