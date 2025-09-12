OM – Lorient (4-0) : les marseillais déroulent au Vélodrome avec un Pavard déjà décisif

L’Olympique de Marseille a retrouvé le sourire ce vendredi soir au Vélodrome en balayant Lorient (4-0). Un succès net, construit dès la première période, qui permet aux hommes de Roberto De Zerbi de relancer leur saison en Ligue 1.

L’OM a pris les devants très tôt. Après une ouverture lumineuse de Kondogbia, Murillo était retenu dans la surface par Yongwa (9ᵉ). Pénalty logique et carton rouge pour le défenseur lorientais : double peine fatale pour les Merlus. Greenwood ne tremblait pas et transformait la sentence (13ᵉ, 1-0). Réduits à dix, les Bretons voyaient ensuite Marseille dérouler son football.

Pavard ouvre son compteur

Pour son premier match sous le maillot olympien au Vélodrome, Benjamin Pavard a marqué les esprits. Le champion du monde 2018 surgissait au premier poteau sur un corner parfaitement frappé par Greenwood et plaçait une tête imparable sous la barre de Mvogo (20ᵉ, 2-0).

Dominateurs dans tous les compartiments du jeu, les Phocéens continuaient de pousser. Après plusieurs situations chaudes, Angel Gomes profitait d’un ballon mal repoussé à l’entrée de la surface pour envoyer une superbe volée lobée dans le petit filet (33ᵉ, 3-0). Un bijou qui venait sceller une première mi-temps maîtrisée de bout en bout.

Au retour des vestiaires, les Marseillais ont baissé le rythme mais se sont créés de nouvelles occasions. Weah, O’Riley et surtout Greenwood, par deux fois, ont buté sur un Mvogo en état de grâce (59ᵉ, 75ᵉ). Lorient, malgré quelques éclairs de Mvuka, n’a jamais réussi à inquiéter sérieusement De Lange.

Une victoire pleine de promesses

Alors que le Vélodrome s’apprêtait à fêter la victoire, Nayef Aguerd est venu donner encore plus d’ampleur au succès marseillais. Sur un ultime corner, le défenseur marocain s’est élevé plus haut que tout le monde pour catapulter une tête victorieuse dans les filets (90+2ᵉ, 4-0). L’explosion de joie dans les tribunes a confirmé la communion retrouvée entre l’équipe et son public.

