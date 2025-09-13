Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM – Lorient (4-0) : Pavard et Aguerd patrons ! Harit quitte lMarseille !
OM Actualités

OM – Lorient (4-0) : Pavard et Aguerd patrons ! Harit quitte lMarseille !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

L’Olympique de Marseille s’est imposé largement face à un Lorient rapidement réduit à 10 (4-0). Un succès net, construit dès la première période, qui permet aux hommes de Roberto De Zerbi de relancer leur saison en Ligue 1.

L’OM mené déjà 3-0 à la mi-temps et a maitrisé son sujet ! Voici le debrief de cette rencontre avec les journalistes Nicolas Filhol et Hakim Zhouri.

LE DEBRIEF A CHAUD

A lire aussi : OM – Lorient : Le onze marseillais sans Hojbjerg ni Balerdi (avec 3 surprises)

Au menu :

Les 3enseignements
Analyse à chaud
Man & Mzeguez
Votre debrief (Weah, défense face au Realn prêt d’Harit…)

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823