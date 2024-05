OM – Lorient (Ligue 1): à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’Olympique de Marseille reçoit ce soir le FC Lorient pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaîne TV voir ce match ? Retrouvez toutes les informations sur cette rencontre de Coupe d’Europe dans cette article.

Éliminé en demi-finale de Ligue Europa par l’Atalanta Bergame ce jeudi (3-0), l’OM de Jean-Louis Gasset ne compte plus que sur le championnat pour se qualifier en Coupe d’Europe l’année prochaine.

Comment Parier sur le match OM – Lorient ?

À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre OM – Lorient ?

L’OM affronte l’Atalanta ce soir. Le match débutera à 21h00 et sera diffusé en direct sur Prime Video.

Comment voir OM – Lorient en streaming ?

Il vous faudra bénéficier d’un abonnement Prime Video. Pour suivre en streaming la rencontre sur ordinateur ou mobile, il suffit de se connecter sur le site ou l’application Prime Video.

Un 3-5-2 aligné par Gasset ?

Lopez Mbemba Gigot Garcia Clauss Gueye Veretout Harit MerliAubameyang Ndiaye

« Il faut gagner pour être européen. Ce sera peut-être mon dernier match au Vélodrome, j’y tiens »

Interrogé en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a évoqué la Ligue Europa. Le technicien français croit encore en une qualification européenne:« Il reste trois matchs de championnat, un dernier au Vélodrome et une possibilité de qualification européenne, on fera le bilan après. Cela va dépendre du projet. Les attentes sont très hautes, il faut avoir une équipe compétitive. Il reste trois matchs de championnat, un dernier au Vélodrome et une possibilité de qualification européenne, on fera le bilan après. Cela va dépendre du projet. Les attentes sont très hautes, il faut avoir une équipe compétitive. On peut finir 6e si nous faisons le travail. Il faut être le plus haut… Quand je suis arrivé, il y avait besoin de sérénité. J’ai dit que je ferai le maximum, avec mon staff je fais le maximum. ll y a des choses qu’on n’arrive pas… Mais demain on finit comme il faut. »

