OM – Lorient : On connait l’article de la rencontre !

L’Olympique de Marseille s’apprête à retrouver la compétition après la trêve internationale avec la réception du FC Lorient ce vendredi à 20h45 au Vélodrome, en ouverture de la 4e journée de Ligue 1. Une affiche importante pour les Marseillais, battus à deux reprises lors de leurs trois premiers matchs de championnat.

La désignation de l’arbitre est désormais connue : c’est Thomas Léonard qui sera au sifflet de ce match. L’officiel de 42 ans dirigera ainsi son premier match de la saison impliquant l’OM. L’assistance vidéo sera confiée à Benoît Bastien accompagné d’un autre arbitre.

Ce duel contre Lorient intervient dans un contexte délicat pour les joueurs de Roberto De Zerbi. Avec seulement trois points pris sur neuf possibles, l’OM n’a plus de temps à perdre s’il veut se replacer rapidement dans le haut du classement. Le technicien italien devra composer avec une préparation écourtée : de nombreux internationaux marseillais n’effectueront leur retour à la Commanderie que mercredi, laissant à De Zerbi à peine 48 heures pour préparer son plan de jeu.



Du côté des statistiques, Thomas Léonard est un arbitre expérimenté de l’élite, présent en Ligue 1 depuis 2011. La saison dernière, il avait officié à 11 reprises dans le championnat, distribuant 45 cartons jaunes et 2 rouges. Sa désignation intervient alors que l’OM doit impérativement retrouver de la rigueur et de la discipline, deux points sur lesquels l’arbitrage peut peser.



Face à un FC Lorient toujours difficile à manœuvrer, la gestion de la rencontre par Thomas Léonard pourrait avoir son importance. Les supporters marseillais espèrent que l’OM saura tirer parti de ce retour au Vélodrome pour lancer enfin sa saison.

Le coup d’envoi de OM – Lorient sera donné vendredi à 20h45, sous la direction de Thomas Léonard et avec l’assistance vidéo de Benoît Bastien.