OM : Lorient récupère un cadre mais doit faire avec 3 absents !

À quelques jours de la venue de l’OM, le FC Lorient doit composer avec plusieurs absences majeures. Entre blessures et suspension, les Merlus abordent ce rendez-vous de Ligue 1 diminués, face à un Olympique de Marseille en quête de points.

Des absences importantes pour Lorient face à l’OM

Le FC Lorient se présentera affaibli samedi pour la réception de l’Olympique de Marseille, un match important dans la course au classement de Ligue 1. Lors de l’entraînement ouvert au public mardi 14 avril 2026, plusieurs absences notables ont été constatées, confirmant les difficultés physiques actuelles de l’effectif breton.

Le cas de Théo Le Bris est particulièrement préoccupant. Sorti blessé face à l’Olympique Lyonnais (défaite 0-2), le piston droit souffre d’une élongation aux ischios-jambiers. Son indisponibilité devrait se prolonger jusqu’à la fin de la saison. “On est assez pessimiste par rapport au fait qu’il puisse reprendre avant la fin du championnat”, a indiqué Olivier Pantaloni après la séance.

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Autre coup dur, l’absence de Montassar Talbi. Déjà forfait à Lyon, le défenseur international tunisien (62 sélections) est touché au mollet. Son retour n’est pas attendu avant début mai, pour le déplacement face au Paris Saint-Germain. “Il a une gêne au mollet”, a précisé Olivier Pantaloni, ajoutant : “Il est dérangé par le muscle soléaire (muscle profond du mollet). Il y a des risques de récidive, donc il vaut mieux bien le guérir”.

À ces forfaits s’ajoute la suspension d’Arsène Kouassi, indisponible contre l’OM pour accumulation de cartons jaunes.

Un retour possible pour Abergel

Dans ce contexte compliqué, le FC Lorient pourrait néanmoins enregistrer une bonne nouvelle avec Laurent Abergel. Le capitaine, blessé au pied contre Nice, se rapproche d’un retour. Il a repris un entraînement adapté et pourrait figurer dans le groupe face à son ancien club. “Il va s’entraîner de manière adaptée mercredi. On va voir comment ça se passe. Il sera à 100 % pour Strasbourg, mais susceptible d’être dans le groupe pour Marseille. Il était avec nous dans les tribunes à Lyon, il se rapproche du terrain”, a confié Olivier Pantaloni.

Pour l’Olympique de Marseille, cette situation pourrait peser dans la préparation du match, face à un adversaire diminué mais toujours combatif dans cette phase décisive de la saison de Ligue 1.