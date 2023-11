Vente OM : L’énorme bombe lâchée par Canal + !

C’est une véritable bombe qui a été lâchée par Canal + ce vendredi soir en direct ! Les journalistes sur le plateau évoquent une probable vente à hauteur de 400M€ et 200M€ de budget.

D’après Canal +, la vente de l’Olympique de Marseille à l’Arabie Saoudite est quasiment actée ! C’est le journaliste David Berger qui l’a expliqué ce vendredi soir sur le plateau de la chaîne cryptée, expliquant que tout pourrait se boucler dans les prochains mois avec une officialisation en janvier.

A LIRE AUSSI : Vente OM : « ce n’est pas le meilleur timing pour l’arrivée des Saoudiens »

« Un petit mot sur Marseille, on en parle peu mais en coulisse ça s’active pour la vente du club. On en parle très très peu et pourtant, elle se rapproche cette vente. C’est l’Arabie Saoudite qui serait intéressée pour racheter le club. On parle de 400M€ et de 200M€ d’enveloppe pour recruter, annonce David Berger, journaliste pour Canal + sur le plateau de la chaîne. Et ce serait peut-être pour janvier. Ca se précipite et peut-être d’ailleurs que les évènements qui se sont produits le week-end dernier ont justement peut-être servis à accélérer la chose. McCourt a peut-être envie de vendre et s’il y a le prix qui est mis, aux alentours de 400M€ donc, ça peut arriver plus vite que prévu ! »

Les révélations de The Independant

Le média anglais The Independant explique dans un article que l’Arabie Saoudite veut de nouveau investir dans le football européen. Après le rachat de Newcastle, le groupe lié à l’Etat saoudien viserait deux clubs : Valence et l‘Olympique de Marseille.

« The Independent a appris que les intermédiaires travaillant pour le compte d’une entité liée à l’État avaient fait des progrès considérables en matière d’achat. Les clubs d’un tel statut sont considérés comme particulièrement attractifs en raison de leur énorme héritage historique, ainsi que de leurs récentes sous-performances, ce qui signifie qu’il existe une marge de croissance immense avec des investissements relativement limités », explique le média anglais.