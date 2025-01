OM LOSC (1-1, 3 tab 4) : Terrible désillusion !

L’Olympique de Marseille s’incline aux tirs au but (1-1, 2-4) face au LOSC ce mercredi soir à l’occasion des 16e de finale de la Coupe de France. Les marseillais sont ainsi éliminés de cette compétition.

Le onze de départ de l’OM

De Lange

Murillo, Balerdi, Cornelius

Henrique, Rongier, Hojbjerg, Merlin

Greeenwood, Rabiot

Maupay

Le Match :

Le match entre l’OM et le LOSC, disputé à l’Orange Vélodrome, a tenu le public en haleine jusqu’à la dernière seconde. Après une première période sans but mais marquée par quelques moments chauds, notamment une parade décisive de Mannone sur Greenwood (36e) et un but refusé pour une main de Maupay (38e), les débats se sont animés après la pause. Haraldsson a ouvert le score pour Lille à la 69e minute sur un service parfait de Jonathan David. Malgré une possession marseillaise majoritaire et des tentatives répétées, les Lillois ont résisté grâce à leur solidité défensive et un Mannone impérial dans les buts.

Mais à la dernière seconde du temps additionnel (90’+6), Luis Henrique a délivré le Vélodrome en inscrivant un bijou : un tir enroulé du pied droit depuis l’angle de la surface qui a trouvé le petit filet opposé. Ce but in extremis a envoyé les deux équipes aux tirs au but, prolongeant le suspense dans une rencontre marquée par l’intensité des duels, les interventions parfois litigieuses et la combativité des deux formations.

Les olympiens ont malheureusement échoué aux tirs buts et sont ainsi éliminés de la coupe de France