3 clubs sur Wahi, une nouvelle piste à droite et Belhayane… Les 3 infos mercato OM de ce mardi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi :

Bournemouth, West et Galatasaray intéressés par Wahi

L’OM a recruté le défenseur Luiz Felipe Ramos, tente de faire signer des joueurs de couloir (Zalewski) et compte surtout exfiltré certains éléments en manque de temps de jeu (Mbemba, Meité, Harit, Brassier…). Cependant une grosse offre peut-il changer la donne pour Elye Wahi ? Cela s’agite autour de l’attaquant de l’OM…

Le mercato hivernal 2025 de l’OM pourrait voir un dossier important se dessiner autour d’Elye Wahi, l’attaquant de 22 ans sous contrat jusqu’en 2029. Alors que l’OM avait annoncé son souhait de poursuivre l’aventure avec le jeune attaquant au moins jusqu’à la fin de la saison, l’intérêt croissant de clubs étrangers pourrait bien redéfinir la donne. Selon l’Equipe, West Ham a récemment contacté la direction marseillaise pour avancer sur un prêt avec une option d’achat quasi obligatoire estimée à 25 millions d’euros. Ce mouvement survient après une blessure de l’attaquant de West Ham, Niclas Füllkrug, ce qui a poussé le club londonien à chercher un renfort. De plus, Bournemouth, qui déplore plusieurs blessés récents dans le secteur offensif, est aussi intéressé par son profil…

A lire : OM : La demande de Daniel Riolo « Je veux que Pablo Longoria bouge, qu’il en parle à Frank McCourt »

L’idée d’un départ de l’attaquant de l’OM Elye Wahi lors du mercato hivernal agite le marché ces dernières heures. Après West Ham, c’est Galatasaray qui va dégainer. https://t.co/NMqZLHtx4d pic.twitter.com/7QFbzlLapP — L’ÉQUIPE (@lequipe) January 13, 2025

Du côté de l’OM, bien que le club ne veuille pas se presser, il reste prudent sur ce dossier. L’OM a investi une somme importante l’été dernier pour s’attacher les services de Wahi, estimée à 25 millions d’euros, avec des bonus supplémentaires. Le président Pablo Longoria avait d’ailleurs souligné en décembre dernier que le club n’envisageait pas de se séparer de son attaquant, à moins qu’une offre satisfaisante n’arrive. Cependant, avec l’intérêt marqué de clubs comme West Ham, Bournemouth et potentiellement Galatasaray, le club phocéen pourrait revoir sa position, surtout si l’attaquant lui-même désire rejoindre la Premier League.

Si Wahi venait à quitter l’OM cet hiver, il pourrait avoir plusieurs options. En plus de l’intérêt de West Ham et Bournemouth, Galatasaray, à la recherche d’un avant-centre, a également manifesté son intérêt en proposant un prêt payant avec une option d’achat. Cependant, un départ semble peu probable vu le discours de De Zerbi, qui avait déclaré en conférence de presse : « Il a un potentiel énorme, qu’on n’a jamais remis en question, tout le monde le voulait au sein du club, on est convaincu de ses qualités. C’est à lui de faire ce premier pas pour réussir à aller de l’avant. Ce que je dis à vous, je le dis aussi au joueur. Après on pourra l’aider. »

Un départ de Wahi pour nous, c’est hors de question — Longoria

Pablo Longoria avait clairement fait savoir que l’attaquant ne partira pas lors du mercato d’hiver lors de son bilan de mi-saison en décembre. « Un départ de Wahi pour nous, c’est hors de question. On croit beaucoup dans le potentiel d’Elye. Marseille n’attend personne. Mais chaque joueur a son rythme. Je crois que c’est un des meilleurs jeunes attaquants d’Europe. Son temps va venir, on est tranquille, il doit rester tranquille, et j’ai confiance. Il va finir par s’imposer, il a toutes les qualités pour. » L’OM sera obligé de recruter à ce poste en cas d’offre conséquente pour les deux parties et d’un départ surprise de Wahi…

L’OM vise Jackson Tchatchoua ?

L’OM multiplient les pistes lors de ce mercato hivernal 2025. Le board marseillais semble vouloir renforcer son couloir doit, qui pourrait voir partir Pol Lirola, après le nom Devyne Rensch c’est en Serie A que l’OM tenterait sa chance…

Malgré l’arrivée de Luiz Felipe, l’OM continue de scruter le marché pour renforcer son secteur défensif, notamment à la recherche d’un latéral droit. Le club phocéen, actuellement 2ᵉ de Ligue 1, se penche sur une piste déjà explorée l’été dernier : Jackson Tchatchoua, défenseur camerounais de l’Hellas Vérone. Selon la Gazzetta dello Sport, l’international camerounais de 23 ans pourrait quitter son club durant ce mercato hivernal, attirant ainsi l’attention de l’OM ainsi que de l’Udinese.

A LIRE AUSSI : Mercato : L’OM insiste pour ce jeune talent libre en juin !

Gazzetta : Jackson Tchatchoua devrait quitter l’Hellas Vérone cet hiver, l’#OM et l’Udinese sont à l’affût 🗞️ pic.twitter.com/FAZgllqTy4 — GuillaumeMP (@Guillaumemp) January 14, 2025

Tchatchoua, qui a disputé 18 matchs de Serie A cette saison sous les ordres de Paolo Zanetti, est un titulaire indiscutable à Vérone, mais son départ semble désormais inéluctable. Bien que l’OM n’ait pas concrétisé son intérêt lors du dernier mercato estival, la situation actuelle du joueur pourrait jouer en faveur du club marseillais. En effet, l’Hellas Vérone serait prêt à laisser partir son défenseur, avec un prix qui pourrait être revu à la baisse en raison des circonstances. Evalué à 8 millions d’euros par Transfermarkt, le défenseur dispose d’un contrat jusqu’en 2027.

Polyvalent, Tchatchoua peut également évoluer au poste de milieu de terrain droit ou gauche, une flexibilité qui renforce l’intérêt de l’OM. Après avoir ciblé plusieurs joueurs durant l’été, l’OM semble prêt à relancer cette piste et pourrait passer à l’action rapidement pour sécuriser l’international camerounais. Le mercato hivernal semble donc prometteur pour l’OM, qui cherche à compléter son effectif en vue de la seconde partie de la saison, avec notamment l’ajout d’un défenseur supplémentaire pour épauler les titulaires.

Rennes et surtout la Lazio en avance pour Belhayane ?

Alors que l’OM tente de dégraisser son effectif (Mbemba, Meité, Brassier…), la défense semble être le priorité du recrutement hivernal. Pour autant, le board marseillais surveille attentivement la situation d’un milieu de terrain…

Selon l’Equipe, le Stade Rennais poursuit ses efforts sur le marché des transferts et continue de cibler de nouveaux joueurs. Après les arrivées de Brice Samba et Seko Fofana, le club breton se tourne désormais vers Reda Belahyane, le milieu défensif de l’Hellas Vérone. Agé de 20 ans et sous contrat jusqu’en 2028, Belahyane réalise une première partie de saison remarquable en Série A, avec 19 matchs disputés. Arrivé à Vérone en janvier 2024 en provenance de Nice pour 500 000 euros, le joueur, actuellement international marocain (1 sélection), pourrait déjà changer de cap.

Le Stade Rennais a manifesté un réel intérêt pour le joueur, bien qu’aucune offre ferme n’ait encore été formulée. Les dirigeants bretons ont pris des informations, mais n’ont pas encore concrétisé leur démarche. De son côté, l’Olympique de Marseille suit également avec attention la situation de Belahyane. Bien que l’OM ne soit pas le club le plus avancé dans ce dossier, l’intérêt marseillais pourrait se concrétiser si la situation venait à évoluer.

Mercato OM : Les dernières infos Renato Veiga, BRASSIER, Belhayane, Lopez – https://t.co/xp9Xn1q4IU — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 10, 2025

Cependant, la Lazio a frappé en premier en envoyant une offre ferme pour un prêt avec une option d’achat de 12 millions d’euros, facilement atteignable selon les termes négociés. Les clubs intéressés devront maintenant se positionner face à cette offre avancée pour tenter de s’attacher les services de ce jeune talent prometteur.