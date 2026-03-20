OM – LOSC : la préfecture tranche avant le choc !

Le match entre l’Olympique de Marseille et le LOSC Lille se jouera sans supporters nordistes dimanche au stade Orange Vélodrome. Une décision officielle des autorités, motivée par un contexte sécuritaire particulier, qui encadre strictement les accès à Marseille.

Une interdiction actée par arrêté ministériel

La rencontre de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le LOSC (27e journée) se disputera sans supporters visiteurs. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a signé un arrêté interdisant tout déplacement des fans lillois, qu’il soit individuel ou organisé.

Cette mesure fait suite à une demande de la préfète de police déléguée des Bouches-du-Rhône, Corinne Simon, et a été officialisée ce vendredi en début d’après-midi. Elle concerne l’ensemble des personnes se revendiquant supporters du club nordiste.

Un contexte sécuritaire renforcé à Marseille

Ce choc entre l’OM et Lille intervient dans un contexte jugé sensible par les autorités. La tenue du second tour des élections municipales le même week-end mobilise fortement les forces de l’ordre, ce qui a conduit à adapter l’organisation de la rencontre.

Initialement programmée en soirée, la rencontre a été avancée à 17h15 afin de faciliter la gestion des dispositifs de sécurité. Dans ce cadre, les autorités ont estimé nécessaire de limiter les déplacements à risque.

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L’arrêté ministériel va plus loin qu’une simple interdiction de stade. Il prévoit également des restrictions de circulation et de stationnement dans le centre-ville de Marseille ainsi qu’aux abords du stade Orange Vélodrome pour toute personne assimilée à un supporter du LOSC.

Cette décision s’inscrit dans une logique de prévention des troubles à l’ordre public, alors que ce OM – LOSC constitue l’une des affiches majeures de cette journée de Ligue 1.