OM – LOSC : Le onze de Beye avec Emerson, sans Pavard !

À une heure du choc entre l’Olympique de Marseille et le LOSC, voici la composition pour les Marseillais. Balerdi est de retour, Aguerd est forfait… Voici le onze que aligné par Habib Beye ce dimanche…

Abonnez vous à notre chaine Youtube pour ne rien rater de l’actu de l’OM

A lire aussi : OM – LOSC : L’avertissement de Jean-Pierre Papin !

Un groupe presque au complet

Bonne nouvelle pour l’OM : l’effectif est quasiment au complet. Seul Nayef Aguerd manque encore à l’appel, toujours en convalescence après son opération. Vermeeren et Lago ne sont pas dans le groupe…

En défense, Leonardo Balerdi effectue son retour et devrait être titularisé aux côtés de Benjamin Pavard dans l’axe.

Pour Parier sur le match OM – LOSC rendez vous chez notre partenaire UNIBET :

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10″ en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.

Le onze de l’OM

Dans la continuité du dernier match remporté face à Auxerre, le technicien olympien devrait reconduire un onze très similaire :

Gardien : Rulli

Défense : Weah, Balerdi, Medina, Emerson

Milieu : Timber, Kondogbia, Hojbjerg

Attaque : Greenwood, Aubameyang, Paixao