OM – LOSC : Le onze de Jorge Sampaoli avec deux retours importants !

Ce dimanche soir à 20h45 l’Olympique de Marseille reçoit le LOSC dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli fait confiance à Milik et Gerson !

À l’occasion de la réception du LOSC ce dimanche, Jorge Sampaoli possède un groupe quasiment au complet sans compter Gueye et Dieng, partis pour la CAN… Le coach argentin fait donc confiance à son onze type !

A lire : Match OM Lille : Quelle heure ? Quelle Chaine TV ?

Un 3-3-3-1 avec le retour de Milik

Le onze de l’OM en 3-3-3-1

P.Lopez

Saliba Caleta-Car PeresKamara

Lirola Guendouzi Ünder Payet GersonMilik

𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 ⚔️🔥 #OMLOSC Voici le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 de 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 ⤵️ pic.twitter.com/3lCkmi14xL — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 16, 2022

Déclarations d’avant-match

« Lille, on a fait un des pires matches de notre saison. C’était une victoire très claire, on a été dépassé. Et je pense que ce genre de match peut m’aider à grandir en tant qu’entraîneur donc il faut qu’on fasse un bon match » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse / RMC (14/01/2022)

« On n’a pas d’autres choix que de s’adapter. On aurait préféré jouer Lorient, mais ça a été remis. On a eu une longue semaine et ça va redevenir dense en termes de match. Quand c’est comme ça, il faut continuer à bien travailler. On a fait des séances régulières où les joueurs ont très bien répondu. J’ai beaucoup aimé leurs investissements depuis la reprise. On avait onze absents pour Lens et on a fait un excellent match. Là, on a récupéré du monde et on a un effectif qui s’est densifié à nouveau. C’est bien par rapport aux échéances que l’on a. Je trouve qu’on a bien préparé le match de Marseille. Ce sera un gros match où on va vouloir être très performant.On a un demi-championnat devant nous. On sait qu’on veut être dans le haut du classement parce que c’est la place du LOSC. Après, on a lâché des points pour différentes raisons. Je pense que l’accumulation de match a joué aussi. Là, on est sur le premier match retour. On sait qu’on a un très bon niveau par rapport à la concurrence. On est capable d’être à un très haut niveau. On l’a montré en Ligue des Champions. Il faut seulement que notre exigence et notre efficacité nous emmènent plus haut. Investis, on l’est, il n’y a pas de soucis. Il faut qu’on soit encore plus dur à jouer » Jocelyn Gourvennec – Source : Conférence de presse (15/01/2022)