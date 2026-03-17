OM – LOSC : On connait l’arbitre pour ce choc décisif au Vélodrome !

À cinq jours du duel entre l’Olympique de Marseille et Lille, la FFF a officialisé la désignation arbitrale. Un choix stratégique pour une affiche qui pourrait peser lourd dans la course au podium de Ligue 1.

Un arbitre expérimenté pour un match à enjeu

La Fédération Française de Football a tranché : Benoît Bastien sera au sifflet pour le choc entre l’Olympique de Marseille et le LOSC, programmé dimanche au Stade Vélodrome dans le cadre de la 27ᵉ journée de Ligue 1. Référence de l’arbitrage français, récemment élu meilleur arbitre national, il est habitué aux rencontres sous pression.

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Il sera accompagné de Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu à la touche, tandis que Gaël Angoula officiera comme quatrième arbitre. L’assistance vidéo (VAR) sera confiée à Alexandre Castro et Thomas Leonard, un dispositif complet pour encadrer cette affiche.

Cette saison, Benoît Bastien a déjà dirigé deux matchs de l’OM, avec un bilan favorable : une victoire 3-1 contre Lens au Vélodrome et un succès 1-0 à Auxerre. Des précédents qui s’inscrivent dans une dynamique positive pour le club marseillais.

L’OM veut poursuivre sa série, Lille sous pression

Porté par trois victoires consécutives en championnat, l’Olympique de Marseille, dirigé par Habib Beye, aborde ce rendez-vous avec ambition. Le succès récent face à Auxerre confirme une montée en puissance au moment clé de la saison.

Un nouveau résultat positif permettrait à l’OM d’enchaîner une quatrième victoire de rang, une performance que le club n’a plus réalisée depuis septembre 2025 sous Roberto De Zerbi.

En face, Lille arrive avec des arguments solides. Cinquièmes après leur victoire à Rennes (2-1), les Nordistes peuvent revenir à deux points en cas de succès. À l’inverse, une victoire marseillaise creuserait l’écart à huit unités. Dans ce contexte tendu, la désignation de Benoît Bastien confirme la volonté de la FFF de sécuriser l’arbitrage d’un match à fort enjeu dans la lutte pour les places européennes.