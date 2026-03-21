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OM LOSC : Quel onze pour Marseille ?

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le

À l’approche du choc entre l’Olympique de Marseille et le Lille OSC, une question revient avec insistance : quelle composition pour les Marseillais ? À quelques heures de cette affiche de Ligue 1, Habib Beye a livré plusieurs indications importantes.

 

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Un groupe presque au complet

Bonne nouvelle pour l’OM : l’effectif est quasiment au complet. Seul Nayef Aguerd manque encore à l’appel, toujours en convalescence après son opération.

En défense, Leonardo Balerdi effectue son retour et devrait être titularisé aux côtés de Benjamin Pavard dans l’axe.

Aubameyang apte, le duo avec Gouiri prêt

Quelques inquiétudes entouraient Pierre-Emerick Aubameyang après un choc à l’entraînement, mais le coach marseillais s’est montré rassurant :

« Aubameyang ? Il a juste reçu un coup sur la cheville à l’entraînement. Il va bien, il n’y a pas de raison que ça n’aille pas. »

Habib Beye a également évoqué la possibilité d’associer son attaquant avec Amine Gouiri dès le coup d’envoi :

« Le duo Auba-Gouiri ? Ils sont très complémentaires. Amine aime venir dans les lignes pour connecter et nous apporter ce liant technique. Auba a une générosité exceptionnelle, il met beaucoup d’énergie dans le pressing. Ils sont prêts à démarrer ensemble. »

Le onze probable de l’OM

Dans la continuité du dernier match remporté face à Auxerre, le technicien olympien devrait reconduire un onze très similaire :

Gardien : Rulli
Défense : Weah, Pavard, Balerdi, Medina
Milieu : Timber, Kondogbia, Hojbjerg
Attaque : Greenwood, Aubameyang, Paixao

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