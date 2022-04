OM : Luan Peres, une carte à jouer dans la dernière ligne droite !

Jorge Sampaoli doit faire avec des absents en défense centrale. Pour autant, le coach argentin dispose de solutions dans son effectif comme Boubakar Kamara mais aussi Luan Peres…

Sans Léo Barlerdi (opéré de l’épaule et absent jusqu’à la fin de la saison), ni Alvaro (en instance de départ) mais aussi Duje Caleta Car (souffrant avant le match), Sampaoli a dû recomposer son équipe face au MHSC. Kamara est descendu d’un cran dans une défense à trois ou Luan Peres faisait son retour. Le défenseur brésilien, qui avait été bon en début de saison, était moins performant depuis que Sampaoli l’utilisait plus comme un latéral. Repositionné comme troisième central, il a été bien meilleur. De quoi donner des idées pour la fin de saison à ce poste de central gauche. Le joueur a lui même confié en zone mixte qu’il était plus à l’aise dans ce rôle.

Je suis plutôt un défenseur central — Peres

« Je suis très heureux de pouvoir revenir jouer ce match après la suspension que j’ai eu. Je suis heureux de pouvoir aider à cette victoire pour garder cette deuxième place. Il faut préparer le prochain match contre le PAOK, puis dimanche prochain pour garder cette deuxième place et continuer à viser la Ligue des Champions. Je suis heureux que Sampaoli m’ait accordé cette confiance. C’est une des raisons pour lesquelles je suis venu ici. A chaque match, nous avons un système différent, nous avons une équipe différente. J’ai du m’adapter à jouer sur ce côté gauche. Je suis plutôt un défenseur central. Sur ce match, je n’ai pas vraiment joué latéral gauche, mais aussi central. C’est un poste où je me sens plus à l’aise et je suis très heureux de pouvoir jouer à ce poste-là également ». Luan Peres – source : Zone Mixte (10/04/2022)

