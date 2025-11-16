Info Chrono
OM : Luccin s'enflamme pour De Zerbi et valide totalement le projet Benatia–Longoria
OM Actualités

OM : Luccin s’enflamme pour De Zerbi et valide totalement le projet Benatia–Longoria

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Dans 100% Foot Farid & Co, l’ancien joueur de l’OM Peter Luccin a livré un avis fort sur le projet marseillais. Entre éloges appuyés pour Roberto De Zerbi et validation du travail de Benatia et Longoria, l’ex-milieu estime que l’OM avance dans la bonne direction… malgré des moyens limités.

De passage dans 100% Foot Farid & Co, Peter Luccin n’a pas caché son admiration pour ce que l’OM construit depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi. L’ancien milieu marseillais, devenu entraîneur, salue un coach qui « ose produire du jeu » malgré la pression permanente qui entoure le club. Il affirme suivre De Zerbi « depuis Sassuolo » et juge son travail à Marseille « exceptionnel », capable de redonner une identité claire à l’équipe.

Luccin va plus loin : selon lui, l’OM avance aujourd’hui grâce à une cohérence rare, portée par le trio De Zerbi–Benatia–Longoria. Une construction qu’il qualifie « d’intelligente » et qui, à ses yeux, remet le club sur la bonne trajectoire.

Reste une limite incontournable : l’économie. « Pour bâtir une grande équipe, il faut de l’argent », rappelle l’ancien Olympien, tout en estimant que Marseille « se rapproche, petit à petit ». Un message clair : le projet existe, il avance, et il commence surtout à convaincre ceux qui connaissent la maison.

