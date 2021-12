OM : Luis Henrique, le premier but d’une longue série? 

L’Olympique de Marseille s’est imposé 4-1 au Vélodrome à l’occasion des 32e de finale de Coupe de France face à Cannet-Rocheville. Voici la note et l’appréciation de Luis Henrique, entré en cours de match qui a enfin marqué son premier but !

L’Olympique de Marseille devait se relancer en Coupe de France après une série de défaites face à des clubs amateurs dans cette compétition lors des dernières saisons. La tâche n’a pas vraiment bien débuté avec un but de Coré pour le Cannet-Rocheville.

La suite a été plus clémente pour les Marseillais : un penalty sifflé pour l’Olympique de Marseille et transformé sans soucis par Arek Milik. Le Polonais double même la mise sur une superbe passe de Mattéo Guendouzi. Luis Henrique met le troisième but de la rencontre et surtout son premier but sous le maillot marseillais !

Milik s’offre un triplé grâce à un but en toute fin de rencontre sur une nouvelle passe de Mattéo Guendouzi. Pour Luis Henrique, ce match de Coupe de France n’aura rien d’anodin. Il signera peut-être un déclic pour le Brésilien qui n’avait encore jamais trouvé le chemin des filets sous le maillot marseillais.

La note de Luis Henrique : 6/10

Son appréciation FCM