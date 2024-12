OM : Luis Henrique passe dans une nouvelle dimension !

L’Olympique de Marseille connaît un nouveau Luis Henrique. Le Brésilien est bon sur le terrain et est même décisif. Il est dans le top 3 de ses compatriotes les plus décisifs du TOP 5 européen.

Recruté jeune à l’Olympique de Marseille, Luis Henrique a mis du temps à s’imposer et montrer de quoi il était capable. Avec De Zerbi, le Brésilien est même devenu décisif. Comme nous le rappelle Massilia Zone, compte d’actualité sur l’OM, Luis Henrique est le deuxième joueur le plus décisif des Brésiliens du top 5 européen.

🚨 Luis Henrique est le DEUXIÈME brésilien le plus DÉCISIF des 5 grands championnats ! 🤯🇧🇷 pic.twitter.com/4S5EOPHizw — Massilia Zone (@MassiliaZone) December 24, 2024

Roberto De Zerbi a fait changer d’avis Daniel Riolo !

Roberto De Zerbi aura fait drastiquement changer Luis Henrique. On retrouve un joueur en forme, qui stat et qui est métamorphosé par l’arrivée de l’entraîneur italien et de la confiance qu’il lui donne avec ce nouveau poste… Daniel Riolo reconnaît les énormes progrès du jeune brésilien.

« Marseille termine bien l’année. Je crois que c’est clair, De Zerbi a trouvé l’équipe fanion. Là ça ne bouge plus. Le but de Greenwood, je n’arrête pas de le dire, depuis le début de la saison, il a une capacité assez impressionnante à se mettre en position de frappe et à exécuter des frappes. Il tire sans difficultés, parfois dans des angles complexes. Il a une espèce de jambe élastique. Quant à Luis Henrique, je vais arrêter de me moquer de lui, parce que ce qu’il fait commence à être très intéressant », a déclaré l’éditorialiste sur RMC.

🗣️ @DanielRiolo revient sur la bonne séquence de l’OM en cette fin d’année. pic.twitter.com/HItYiedjls — After Foot RMC (@AfterRMC) December 22, 2024

Le journal l’Equipe explique que cet été, malgré des offres alléchantes, dont celles du Zénith Saint-Pétersbourg et de Parme, Luis Henrique a choisi de prolonger son aventure à l’Olympique de Marseille jusqu’en 2028. Cette décision marque un tournant dans la carrière du Brésilien, qui a su convaincre l’exigeant Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, par son talent et son implication.

Luis Henrique visé par le Zénith Saint-Pétersbourg et Parme l’été dernier

Depuis l’arrivée de De Zerbi, Luis Henrique a fait des progrès considérables, notamment sur le plan de la concentration et de l’engagement sur le terrain. L’entraîneur marseillais l’a mis en avant, soulignant que le jeune Brésilien est un exemple à suivre. « Luis est un garçon talentueux, avec un grand cœur. Il doit toujours rester dans le jeu, toujours concentré », a commenté Pierre-Emile Höjbjerg, son coéquipier, qui loue les progrès accomplis par le joueur depuis l’arrivée de De Zerbi.

Le changement de systeme et son remplacement au poste de piston droit lui a aussi été bénéfique. Si l’entraîneur marseillais préfère ne pas trop se concentrer sur les compliments directs envers Luis Henrique, il n’hésite pas à le considérer comme un des meilleurs exemples de progression au sein du groupe. « C’est un des joueurs qui s’est beaucoup amélioré, mais pas le seul. Balerdi, dans sa gestion et son contrôle du ballon, s’est amélioré. (Michael) Murillo, dans les phases avec ou sans ballon, fait des prestations extraordinaires. Greenwood, un joueur déjà fort, a une meilleure compréhension de notre jeu », a ajouté De Zerbi, soulignant les efforts collectifs de son équipe.

Luis Henrique incarne ainsi parfaitement l’esprit de travail et de progression qui caractérise l’OM sous l’ère De Zerbi. À 23 ans, l’ailier brésilien semble sur le point d’atteindre un nouveau palier, et son potentiel est plus que jamais visible. Les supporters marseillais peuvent donc espérer voir un joueur de plus en plus décisif et impliqué, notamment grâce à une évolution remarquable depuis le début de la saison.