OM : Luis Henrique, timide et sans maitrise !

Titularisé sur l’aile gauche, Luis Henrique s’est montré bien trop effacé dans l’animation offensive. Lorsqu’il a eu l’opportunité de faire la différence, il a souvent manqué de clairvoyance dans ses décisions. Il s’est toutefois appliqué dans le repli défensif, fermant efficacement son couloir aux côtés de Garcia. Il a été remplacé par Rowe à la 90e minute. Un match terni par 16 ballons perdus et seulement 1 duel remporté sur 4. Insuffisant et décevant, il doit être plus précis dans ses passes et plus incisif dans ses prises d’initiative…