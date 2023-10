OM – Lyon : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit Lyon ce soir à 20h45 à l’occasion du match de la 10e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Lyon aura lieu à 20h45 au stade Vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Prime Vidéo.

Le groupe de l’OM

Gardiens ; Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Clauss, Murillo, Mbemba, Meïté, Lodi, Soglo, Gigot

Milieux : Rongier, Veretout, Kondogbia, Tika, Nadir, Harit

Attaquants : Ndiaye, Sarr, Aubameyang, Vitinha, Correa

Le groupe de Lyon

Gardiens : Lopes, Riou, Bengui

Défenseurs : Diomandé, Henrique, Kumbedi, Lovren, Mata, O’Brien, Sarr, Tagliafico,

Milieux : Akouokou, Alvero, Caqueret, Diawara, Lepenant, Tolisso

Attaquants : Baldé, Jeffinho, Kadewere, Lacazette, Moreira, Nuamah

Les onze probables

OM :

Blanco

Clauss Mbemba Meïté Lodi

Kondogbia Rongier

Veretout

Sarr Aubameyang Harit

Lyon :

Lopes

Mata, O’Brien, Lovren, Tagliafico

Caqueret, Akouokou, Tolisso

Jeffinho, Lacazette Nuamah

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places).

L’Arbitre de cet OM – Lyon

L’arbitre du match entre l’OM et Lyon sera François Letexier. Il sera assisté par Mehdi Ramouni et Mikaël Berchebru. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Romain Lissorgue. Les deux arbitres assistants vidéo seront Nicolas Rainville et Jérémy Stinat.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 99%)

– Température 20°C / ressentie 18°C

– Vent : SE 24 km/h

– Taux d’humidité : 81%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – Lyon en Ligue 1

Victoires de l’OM : 29 Matchs nuls : 40 Victoires Lyon : 36

Déclarations d’avant-match

Malgré la crise que traverse le club rhodanien, Gennaro Gattuso se méfie de cette équipe, qu’il ne faut pas prendre pour le dernier du championnat comme il l’a confié en conférence de presse samedi. « On affronte une équipe dernière au classement, ce n’est pas le classement qu’ils méritent. Si on pense qu’on part en affrontant la dernière équipe de Ligue 1, on va perdre c’est sûr, a-t-il affirmé. Ils ont 5-6 joueurs de grande qualité et ils sont derniers aujourd’hui, mais c’est un classement à l’instant T. Il ne faut pas prendre le match pour acquis. Il y aura de la fatigue, oui, on devra compter sur le soutien du public et nos possibilités de changements. Mais je le répète : si on s’attend à un match facile, on va perdre pour sûr », a ajouté Gattuso.

Fabio Grosso en conférence de presse : « On sait qu’on va rencontrer une équipe forte, construite pour faire un bon championnat. Ils ont fait un bon match à la maison, où il y a une grande ambiance. On a les qualités pour les mettre en danger, si on rentre sur le terrain avec un super esprit d’équipe. Je sais que ce travail est toujours en danger, a-t-il reconnu. C’est déjà arrivé par le passé. Je suis conscient qu’il faut travailler pour mettre en place des choses. J’ai accepté avec beaucoup d’envie et de bonheur. Je suis très déçu par rapport aux résultats, mais on essaie chaque jour de trouver la solution. Est-ce que ma détermination est toujours là ? Encore plus. »