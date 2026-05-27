Merato OM : Un attaquant visé, mais Gattuso pourrait tout changer !

Depuis quelques jours, un intérêt de l’OM pour Mattia Zaccagni est annoncé. L’Italien serait intéressé mais l’arrivée d’un nouveau coach à la Lazio pourrait le retenir.

L’été s’annonce mouvementé à l’Olympique de Marseille. Obligé de vendre pour cinquante à soixante millions d’euros, l’OM opère une revue d’effectif mais se penche aussi sur de potentielles recrues. Annoncé déjà par le média italien Il Messaggero et confirmé aujourd’hui par la Repubblica, l’OM s’intéresse à l’attaquant et capitaine de la Lazio de Rome, Mattia Zaccagni.

Zaccagni intéressé par l’OM ?

L’attaquant italien ne serait pas opposé à un départ après une saison compliquée marquée par de nombreuses blessures et une 9ème place qui prive le club romain de coupe d’Europe.

Selon la Repubblica, Mattia Zaccagni serait tenté à l’idée de rejoindre l’OM. L’international italien (13 sélections), sous contrat jusqu’en 2029, n’a inscrit que quatre buts en trente matchs cette saison. Estimé à douze millions d’euros par le site Transfermarkt, il représenterait une dépense modérée pour le club marseillais afin d’étoffer son attaque.

L’arrivée de Gattuso à Lazio rebat les cartes

Mais l’actualité récente de la Lazio pourrait changer les perspectives. Suite au départ de l’entraîneur Maurizio Sarri, Gennaro Gattuso à pris la suite du technicien italien. L’ancien entraîneur de l’OM aimerait le conserver et va tout tenter pour le convaincre de rester.

Une piste étudiée par l’OM qui devra survivre au changement de direction sportive. Après avoir beaucoup supervisé et recruté en Italie, l’OM devrait privilégier des profils plus conformes aux méthodes de recrutement de Lorenzi. A voir si le nouveau directeur sportif valide cette nouvelle piste pour étoffer une attaque dans le flou.

Clarence Maillefaud