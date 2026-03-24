OM : Maintenant… Jérôme Rothen regrette De Zerbi !

Après la défaite de l’Olympique de Marseille face au LOSC (1-2) au Vélodrome, les critiques se multiplient autour d’Habib Beye. Sur RMC, Jérôme Rothen a vivement remis en question la nomination de l’entraîneur marseillais, pointant un manque d’expérience et de résultats.

Rothen critique frontalement le choix Beye

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La défaite de l’OM contre Lille a ravivé les tensions autour du projet sportif du club. Dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen n’a pas mâché ses mots concernant l’arrivée d’Habib Beye, successeur de Roberto De Zerbi sur le banc marseillais.

“Je regrette (Roberto) De Zerbi par rapport au choix (Habib) Beye. Pour moi, Beye n’a rien à faire à l’OM. C’est une opportunité incroyable, c’est tombé du ciel pour lui. Mais quand tu as aussi peu d’expérience, avec l’échec à Rennes… Le club n’avançait pas avec Habib Beye. Entraîner un des meilleurs clubs français, l’OM, c’est spécial, ça se mérite, en termes de personnalité mais surtout de résultats. (…) Attention, De Zerbi c’est un échec monumental. Il a été survendu, surcoté. Mais il a eu des résultats ailleurs, donc il avait des compétences pour amener des choses à l’OM.”

Ces propos s’inscrivent dans un débat plus large sur la direction prise par l’Olympique de Marseille, alors que Daniel Riolo évoquait déjà un « zéro effet » depuis le changement d’entraîneur.

Un OM jugé trop défensif et en manque de maîtrise

Au-delà du choix de l’entraîneur, Jérôme Rothen s’inquiète du contenu proposé par l’OM depuis l’arrivée d’Habib Beye. L’ancien international français pointe un déficit de maîtrise dans le jeu et une approche jugée trop prudente.

« Quand tu regardes le contenu des six matchs d’Habib Beye, il y a de quoi se faire du souci et je m’en faisais avant le match contre Lille. (…) L’OM manque de maîtrise, et se réfugie sur le travail défensif. (…) A Marseille, pour gagner des matchs au stade Vélodrome, tu attends autre chose, des intentions de jeu. Comment tu veux rayonner au Vélodrome avec une équipe ultra défensive ? C’est normal que tu t’emmerdes ».

Dans un contexte de résultats irréguliers en Ligue 1, ces critiques renforcent la pression autour de l’Olympique de Marseille et de son entraîneur Habib Beye, déjà sous surveillance après plusieurs prestations jugées insuffisantes au Vélodrome.