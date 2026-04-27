OM : Malaise autour du cas Mason Greenwood… blessure invoquée, tensions en coulisses ?

La situation autour de Mason Greenwood interroge à l’OM. Remplaçant face à Nice, l’attaquant anglais traverse une période délicate, entre pépins physiques et interrogations sur son comportement en interne. Un choix fort du staff qui relance le débat sur la gestion du vestiaire marseillais.

Une version officielle basée sur une blessure

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La titularisation de Mason Greenwood était attendue, mais l’attaquant de Olympique de Marseille a finalement débuté sur le banc lors du match face à Nice. En conférence de presse, Habib Beye a justifié cette décision par un souci physique persistant.

« Mason, depuis son coup contre Lille et la lésion qu’il a eue sur le coup, on n’arrive pas à récupérer la mobilité de sa cuisse. Il a eu très, très mal. Chaque jour de la semaine, on a jaugé la situation. J’ai posé la question de savoir s’il se sentait apte à démarrer. Mais ce matin, il ne se sentait pas apte parce qu’il avait une douleur à la cuisse. C’est une décision qu’on a prise pour sa santé, on ne peut pas prendre de risque avec lui. Il a été très honnête. C’est pour ça que Mason n’a pas du tout démarré, c’est par rapport à la blessure qu’il a depuis Lille ».

Une explication claire, qui s’inscrit dans une logique de gestion physique d’un joueur clé de l’effectif.

Des tensions évoquées en interne selon Foot Mercato

Cependant, selon les informations de Foot Mercato, cette mise à l’écart ne serait pas uniquement liée à des raisons médicales. Le média avance que Mason Greenwood aurait connu des frictions avec son entraîneur lors des entraînements de la semaine.

Dans un contexte sportif déjà fragile, Medhi Benatia et Habib Beye ont récemment pointé l’attitude globale du groupe pour expliquer les résultats irréguliers de l’OM. Le choix de se passer d’un joueur majeur interroge d’autant plus que l’équipe n’a obtenu qu’un match nul face à un adversaire en lutte pour le maintien.

Sur le plan individuel, la période est également délicate pour Mason Greenwood. L’attaquant reste sur une série de cinq matchs sans marquer, une première cette saison depuis son arrivée, alors qu’il s’était montré décisif sous la direction de Roberto De Zerbi.

Entre gestion physique, choix sportifs et possibles tensions internes, la situation autour de Mason Greenwood illustre les turbulences actuelles de l’Olympique de Marseille, en quête de stabilité dans cette fin de saison de Ligue 1.