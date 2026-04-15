OM : Malgré la “claque”, la “risée de l’Europe”, pour cet ancien attaquant il reste “une opportunité inouïe” !

Malgré une saison marquée par des contre-performances et des tensions internes, l’Olympique de Marseille** reste en course sur certains objectifs. L’ancien attaquant Marc Libbra a livré une analyse lucide dans La Provence, revenant sur les moments clés et les turbulences vécues par le club.

Une accumulation de revers marquants

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Dans son intervention, Marc Libbra n’élude aucun épisode difficile de la saison de l’Olympique de Marseille. Il rappelle notamment les conséquences immédiates de certaines contre-performances, évoquant un climat tendu jusque dans le vestiaire.

« Et d’ailleurs, l’OM a déjà payé le prix fort après le match aller, avec la défaite et la bagarre dans le vestiaire… Je dis juste qu’il ne faut pas oublier tout ce qui s’est passé dans la saison. La claque à Bruges est énorme. Tu imagines l’histoire ? La descente est impressionnante, tu te fais charrier par tout le monde, tu es la risée de l’Europe, ça met une grosse claque. Le faux départ de De Zerbi derrière alors qu’il aurait dû sauter dès le soir en Belgique. À Paris, tu en prends 5, mais si tu en prends 8 ou 9, c’est pareil… Le timing n’a jamais été bon. Mais il reste cette opportunité inouïe, cette chance incroyable d’être toujours en vie malgré toutes les péripéties. »

Ces propos mettent en lumière une saison irrégulière, marquée par des défaites lourdes et des choix sportifs contestés, notamment autour de l’entraîneur Roberto De Zerbi.