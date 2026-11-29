Vainqueur 2-0 à Auxerre grâce à Amine Gouiri et Igor Paixão, l’OM a provisoirement retrouvé la troisième place de Ligue 1. Malgré ce succès, Bruno Genesio a regretté la gestion de son équipe au début de la seconde période, avant de révéler le bonus accordé à ses joueurs.

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L’Olympique de Marseille a réalisé une opération importante ce dimanche sur la pelouse de l’AJ Auxerre. Les buts d’Amine Gouiri et d’Igor Paixão ont permis aux Marseillais de s’imposer 2-0, alors que les Auxerrois ont joué une grande partie de la rencontre à dix après l’expulsion d’Axel Tuanzebe. Interrogé au micro de Ligue 1+, Bruno Genesio↗ a néanmoins estimé que son équipe devait mieux gérer son avantage.

Genesio regrette le début de seconde période

L’entraîneur marseillais avait demandé à ses joueurs de rester vigilants à la pause, malgré l’avance de deux buts et la supériorité numérique. Selon lui, cet avertissement n’a pas immédiatement été suivi d’effets, puisque l’OM a laissé Auxerre se procurer plusieurs situations en contre-attaque après la reprise.

« Je les ai un peu surpris en leur disant qu’on menait 2-0 à onze contre dix et qu’on était encore en danger. C’était simplement pour les mettre en garde et c’est nécessaire, car c’est un groupe encore jeune. »

Bruno Genesio↗ aurait préféré voir son équipe accentuer la pression afin d’inscrire un troisième but et de mettre définitivement fin au suspense. Il a aussi souligné que les dix premières minutes du second acte avaient été insuffisamment maîtrisées.

« Le message n’est pas bien passé, car les dix premières minutes en seconde période, on a concédé deux, trois contre-attaques où on a été un peu en déficit. »

Un jour de repos supplémentaire pour le groupe

Malgré cette mise au point, le coach de l’OM s’est montré satisfait de la dynamique collective. Il a évoqué huit victoires obtenues récemment et l’émergence d’une équipe qui commence à trouver ses automatismes, tout en rappelant l’importance des remplaçants avec trois compétitions au programme. Genesio↗ a ensuite dévoilé la récompense promise à ses joueurs si le scénario du match restait favorable. Il a également insisté sur la nécessité de préserver les temps de récupération physiques et mentaux, tout en rappelant que son équipe n’avait encore rien accompli avant les prochaines échéances en Ligue 1, en Coupe de France et en Ligue Europa.