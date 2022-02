OM : Malgré la victoire et la seconde place Sampaoli déchaîne les critiques !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 1-2 face à Metz hier soir et conforte sa deuxième place au classement. Pourtant, les choix de Jorge Sampaoli sont critiqués par les supporters et certains journalistes.

C’est un match qui fait parler. Si l’Olympique de Marseille face au FC Metz (1-2) hier soir, les Phocéens se sont fait peur en se faisant rejoindre au score en seconde période. Entré en fin de match, Arkadiusz Milik a permis à ses coéquipiers de l’emporter. Un succès précieux qui permet à l’OM de créer un écart de 4 points avec l’OGC Nice.

Pourtant, cette victoire continue de faire parler. Journalistes et supporters n’ont pas compris tous les choix opérés par Jorge Sampaoli dans son onze de départ.

Ce que fait Sampaoli ce soir, ce n’est pas possible ! – Kevin Diaz

« Milik est comme moi, il ne comprend pas les choses. Tu me dis « pourquoi Peter Bosz il est protagoniste ? ». Au début, il a un plan de jeu, il voit qu’il y a trop de problèmes dans le club en interne, les joueurs qui ne suivent pas tous. Il bétonne un moment, il dit « on va jouer un peu plus rustre » ça marche il prend des points, là il revient sur son système. Maintenant Sampaoli, je suis désolé. C’est un bon entraîneur, il me fait plaisir, j’aime bien voir le gardien jouer haut, on découvre des choses mais il y a des fois comme demain où j’espère que Sampaoli aura 2 dans L’Équipe. Parce que ce qu’il fait ce soir, ce n’est pas possible ! Pape Gueye n’a pas été voir Sampaoli en lui disant « demain, je veux jouer arrière gauche. » Kevin Diaz – Source : After Foot RMC (13/02/2022)

Sampaoli a tardé à faire des changements – Daniel Riolo

« Guendouzi et Payet ne sont pas bons Payet ça fait plusieurs matchs… C’est vrai qu’il y a chez Sampaoli des inventions un peu bizarres. Il devrait aussi faire reposer Payet qui a l’air fatigué et qui n’est pas bon depuis plusieurs matchs. Est-ce que tu peux t’en passer je sais pas… (…) Mais je vois surtout des joueurs émoussés. En deuxième mi-temps ils ont vraiment eu du mal à repartir, et on est d’accord que Sampaoli a tardé à faire des changements. » Daniel Riolo – Source : After Foot (13/02/2022)

Milik est une option à l’OM. C’est incroyable ! – Nabil Djellit

« Milik est une option à l’OM. C’est incroyable ! Une fois encore, j’ai vu juste… Milik rapproche l’OM du podium en fin de saison. Succès hyper précieux des Phocéens… » Nabil Djellit – Source : Twitter (13/02/2022)

Un jour, l’OM mesurera peut-être la chance qu’il a d’avoir Arkadiusz Milik – Alexandre Jacquin

« Un jour, l’OM mesurera peut-être la chance qu’il a d’avoir un joueur tel qu’Arkadiuz Milik dans son effectif… Il serait temps de s’en rendre compte. » Alexandre Jacquin – Source : Twitter (13/02/2022)

Si les journalistes ne comprennent pas certains choix de Jorge Sampaoli et la mauvaise utilisation de certains joueurs à l’image d’Arkadiusz Milik, certains supporters ont eux aussi critiqué les choix de l’Argentin.

Faut croire que Sampaoli est satisfait de ce qu’il voit — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) February 13, 2022

Très content de la victoire mais très perturbé par les choix du coach.

J’ai l’impression que Sampaoli c’est le seul mec à Marseille qui n’a pas aimé la victoire 5 à 2 contre Angers …..

Bref on continue notre chemin FORZA OM 💙 — cordo.bastien (@cordobastien) February 13, 2022

On fait vraiment une bonne opération ce weekend 🙏 mais par pitié Sampaoli va vraiment falloir arrêter d’inventer a chaque match …et vs le 19eme de ligue 1 qui plus est … #FCMOM — Najet Rami (@najetrami) February 13, 2022

Quelqu’un peut jeter une boulette de papier sur Sampaoli avec les changements à faire svp ? Ça devient urgent là. — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) February 13, 2022