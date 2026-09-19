OM : malgré quatre défaites, Genesio refuse de changer de système

L’OM reste sur quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues, mais Bruno Genesio ne compte pas bouleverser son organisation tactique dans l’immédiat. Selon L’Équipe, l’entraîneur marseillais reste fidèle à son 4-2-3-1, travaillé tout l’été, et ne prévoit pas de revenir à une défense à trois avant le Classique face au PSG.

Le 4-2-3-1 reste la base

Malgré la série noire actuelle, Bruno Genesio ne veut pas renier les principes mis en place depuis son arrivée.

Selon L’Équipe, le technicien marseillais utilise quasiment systématiquement un 4-2-3-1, avec quelques variations selon la hauteur du numéro 10. Ce système correspond à la fois à sa philosophie et aux caractéristiques de l’effectif actuel.

Genesio et son staff ont d’ailleurs consacré une grande partie de la préparation estivale à travailler les connexions et les associations dans ce schéma.

Pas de retour à trois derrière pour le moment

Alors que l’OM avait régulièrement évolué avec une défense à trois la saison dernière, ce retour n’est pas envisagé dans l’immédiat.

Le staff estime que les difficultés actuelles sont plus larges qu’un simple problème de système. Les soucis concernent également la coordination du pressing, les placements collectifs et la gestion des temps faibles.

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Des ajustements, mais pas de révolution

Avant la réception du PSG, Genesio devrait donc privilégier des changements à la marge plutôt qu’une refonte complète de son onze ou de son organisation.

Certains ajustements individuels sont envisagés, notamment avec Keyliane Abdallah, qui pourrait intégrer le onze après sa bonne prestation à Besiktas.

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Des modifications plus profondes pourraient en revanche être étudiées pendant la trêve internationale. D’ici là, Genesio veut d’abord tenter de remettre de l’ordre dans son 4-2-3-1, malgré les quatre défaites consécutives.