OM : Malinovskyi raconte sa rencontre avec les supporters marseillais (et les arbitres français)

L’Olympique de Marseille s’impose face à Troyes (0-2) ce mercredi à l’occasion de la 18e journée de championnat. Voici la réaction de Russlan Malinovskyi après le match, ce dernier a joué ses premières minutes avec son nouveau maillot.

Les supporters sont exceptionnels !

« C’est une victoire importante ce soir. Je suis content d’avoir disputé mes premières minutes et de connaître mon premier succès avec Marseille. Je pense que ce n’est qu’un début, j’ai besoin d’encore travailler, mais je suis déçu par ce carton jaune parce qu’il n’y a pas faute (rires), mais j’ai essayé d’aider l’équipe, il y avait 2-0 on devait garder le résultat. Donc j’ai essayé de défendre et d’aider mes milieux. Les supporters sont exceptionnels, on l’a ressenti ce soir, on jouait à domicile, tout le stade nous encourageait, je remercie tout le monde pour son soutien. Ça sera chaud lors du prochain match à domicile », Russlan Malinovskyi – Source : Conférence de presse / La Provence (11/01/2023)

