OM : Payet annonce « une crise », à une condition !

L’Olympique de Marseille est dans une crise de résultat, surtout en Ligue 1 avec 4 matchs sans victoire. D’après Dimitri Payet, une crise pourrait arriver.

Ces dernières semaines ont été très compliquées pour l’Olympique de Marseille après un début de saison canon de la part d’Igor Tudor et ses joueurs. Depuis le déplacement à Angers, les Marseillais n’ont pas remporté une rencontre en Ligue 1.

Si les mauvais résultats durent, on va finir par entrer sérieusement dans cette crise — Payet

3 défaite d’affilée en championnat (Ajaccio, PSG, Lens) et un nul face à Strasbourg samedi dernier ont ramené l’OM hors du podium. Payet était en interview sur Prime Video cette semaine. Le numéro 10 craint une crise si les résultats ne suivent pas.

« Si les mauvais résultats durent, on va finir par entrer sérieusement dans cette crise. J’espère que ça va nous servir, qu’ils vont le prendre comme ça. Si on réfléchit trop, ça restera dans les têtes. Et quand la tête ne répond pas, généralement les jambes ne suivent pas non plus. Avant le match on ne pense pas aux scenarii possibles mais pendant le match et à la mi-temps face à Tottenham, on regarde le résultat de l’autre match… En seconde mi-temps, on se passe le message. Il y avait une telle envie de passer en huitième de finale, ça nous tenait à cœur. Malheureusement sur cet évènement-là, on a tout perdu. « Dimitri Payet – Source : Prime Vidéo (05/11/22)

Il vaut mieux qu’ils gagnent pour eux parce que sinon, ça peut devenir compliqué – Di Meco

La défaite et l’élimination de toute compétition européenne dans les dernières secondes du match face à Tottenham mardi soir en Ligue des Champions a fait très mal aux supporters olympiens. Après un mois d’octobre terrible pour les marseillais qui enchaînent les mauvais résultats notamment en championnat, il faudra impérativement s’imposer contre Lyon dimanche. Dans le Super Moscato Show, sur RMC, ce jeudi, l’ancien défenseur de l’OM Eric Di Meco a donné son sentiment sur l’enjeu de cette rencontre. Il met ainsi en garde les joueur et l’entraîneur Igor Tudor :

« Les joueurs connaissent leur obligation sur match là. Il va falloir s’appuyer sur des bonhommes, ceux qui n’ont pas d’état d’âme. (…) Le Vélodrome va être mobilisé. Après Tottenham, les joueurs ont fait un tour pour saluer les supporters. Il y avait de la déception, mais il n’y avait pas de haine. Donc dimanche, ce sera la folie, encore. Par contre, il vaut mieux qu’ils gagnent pour eux parce que sinon, ça peut devenir compliqué… » Eric Di Meco – Source RMC Sport

