Mercato OM : Mamadou Niang révèle son lien personnel avec cette nouvelle recrue marseillaise !

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Mamadou Niang a levé le voile sur une histoire intime et forte qui le relie à Himad Abdelli, nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille. Une révélation qui éclaire autrement l’arrivée du milieu de terrain à l’OM, au-delà du simple cadre sportif.

Une histoire ancrée au Havre, bien avant l’OM

Dans les colonnes de L’Équipe, Mamadou Niang, ancien attaquant emblématique de l’OM, a raconté le lien profond qui unit sa trajectoire personnelle à celle de la famille Abdelli. Le Sénégalais évoque son quartier du Havre, à Caucriauville, où le père d’Himad Abdelli a joué un rôle déterminant dans sa jeunesse.

« Saïd (le père d’Abdelli) était un grand de mon quartier au Havre, Caucriauville. (…) Moi, je n’avais pas de grand frère pour me serrer la vis, le père d’Himad m’a pris sous son aile, m’a empêché de faire des conneries », confie Mamadou Niang dans cet entretien. Une figure protectrice qui a accompagné l’ancien buteur à un moment clé de sa construction personnelle.

Un symbole fort pour l’actualité de l’Olympique de Marseille

Le récit prend une dimension encore plus marquante lorsque Mamadou Niang revient sur son arrivée à l’Olympique de Marseille en 2005. À cette époque, Himad Abdelli n’a que six ans. « Au début de mon aventure à l’OM (en 2005), quand Himad avait 6 ans, il l’avait emmené chez mes parents. Il était fier de ma réussite », explique-t-il.

Aujourd’hui, voir Himad Abdelli rejoindre à son tour l’OM donne une résonance particulière à cette histoire de transmission et de filiation symbolique. Sans extrapolation sportive, cette déclaration souligne l’épaisseur humaine qui entoure l’actualité du club marseillais, dans un contexte où l’OM cherche aussi à renforcer son identité et son ancrage.

Une parole rare, factuelle et chargée de sens, qui inscrit l’arrivée d’Abdelli dans une continuité presque générationnelle, entre parcours individuels et histoire collective du football français.

