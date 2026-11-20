Steve Mandanda ne tarit pas d’éloges sur Bruno Genesio. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien gardien de l’OM a expliqué pourquoi il considère le technicien marseillais comme l’un des meilleurs entraîneurs qu’il a connus.

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Steve Mandanda a travaillé avec Bruno Genesio↗ au Stade Rennais avant de poursuivre sa longue carrière avec plusieurs entraîneurs. Interrogé par L’Équipe, l’ancien international français a placé le coach de l’OM très haut dans son classement personnel, en mettant en avant aussi bien ses qualités humaines que sa maîtrise du jeu et de la Ligue 1.

Mandanda souligne la gestion du groupe par Genesio

Pour Steve Mandanda, Bruno Genesio↗ se distingue d’abord par sa manière d’accompagner ses joueurs. Le gardien estime que l’entraîneur marseillais est capable de redonner de la confiance à un effectif qui avait été marqué par la saison précédente, tout en apportant de la sérénité dans le quotidien du groupe.

« Franchement, c’est l’un des meilleurs coaches que j’ai eus. Dans la gestion du groupe, le caractère, l’aspect tactique, la connaissance du foot ou de la Ligue 1, c’est vraiment un top »

Mandanda a également évoqué le travail réalisé par Genesio↗ depuis son arrivée à Marseille. Selon lui, le technicien a réussi à transmettre cette sérénité aux joueurs de l’OM alors qu’ils étaient « profondément marqués par la saison dernière », une situation à laquelle l’entraîneur a dû répondre par sa gestion du groupe.

Une préparation tactique minutieuse

L’ancien portier olympien insiste aussi sur la préparation des rencontres. Il décrit un entraîneur attentif aux caractéristiques de chaque adversaire, capable d’adapter le travail de la semaine et de rendre son plan de jeu compréhensible pour l’ensemble de son équipe, avec l’aide de son adjoint Dimitri Farbos.

« Tactiquement, il est très, très fort. Il travaille énormément ses matches, il est capable de trouver les failles de l’adversaire »

Steve Mandanda se souvient de séances organisées en fonction des analyses de Bruno Genesio. « Toute la semaine, on travaillait en fonction de ce qu’il avait étudié, c’était toujours très clair, très simple, mais on comprenait parfaitement qui on allait affronter et comment on allait jouer », a-t-il détaillé.

Le surnom « Pep Genesio » assumé avec humour

Enfin, Mandanda a été interrogé sur le surnom « Pep Genesio », apparu après la victoire de Lyon contre Manchester City en septembre 2018. Il assure que l’entraîneur marseillais le prend désormais avec humour et considère cette comparaison comme flatteuse, notamment parce que Genesio admire Pep Guardiola.