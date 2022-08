OM : Marc Libbra encense Tudor et s’inquiète pour Payet …

Aujourd’hui consultant sur Europe 1, Marc Libbra est revenu sur la décision de Tudor de laisser Dimitri Payet sur le banc contre Reims. C’est pour lui une décision mûrement réfléchi qui pourrait s’avérer bénéfique pour la suite.

Invité à réagir pour la Provence sur la première victoire de l’OM contre Reims et sur les choix de Tudor, l’ancien attaquant formé à l’OM s’est montré compréhensif envers l’entraîneur croate. Selon lui, Tudor a fait le bon choix en laissant Dimitri Payet sur le banc de touche. Il s’interroge néanmoins sur la place que pourra occuper le numéro 10 marseillais dans le système d’Igor Tudor.

» Payet ? Je pense qu’il a un certain âge. Il y a peut-être eu une discussion. Ils savent qu’ils auront besoin de ses coups de patte et de ses ouvertures mais clairement lorsqu’on regarde la 1ère période, on se demande s’il peut jouer dans ce système-là. Ce qu’a fait Ünder, avec sa débauche d’énergie, Payet ne peut pas le faire. Mais on sait qu’il est important et j’ai aimé son attitude quand Rongier lui a donné le brassard et qu’il lui a laissé. J’ai trouvé cela très classe. » Marc Libbra – Source : La Provence (09/08/2022)

🚨#ViaLequipe Le choix d’I.Tudor de laisser D.Payet sur le banc au coup d’envoi est très bien passé aux yeux de Payet. Il prend la chose avec bcp plus de philosophie et est conscient de ne pas pouvoir jouer tous les matchs à 35 ans, surtout avec l’intensité demandée par Tudor👍 pic.twitter.com/J6LqUi4fSD — Arnaud Allez L’OM 💙🤍 (@arnaud60000g) August 8, 2022

L’ancien joueur de l’OM est aussi revenu sur les difficultés de l’OM durant la pré-saison et sur les critiques qu’a subi Igor Tudor. Il estime que la méthode de l’entraîneur croate peut fonctionner sur le long terme et rappelle que la saison va être tronquée par la Coupe du Monde au Qatar.

« Lorsque tu es joueur et que tu es à la sieste avant la rencontre, tu peux aussi avoir très peur sur la méthode Tudor… Mais, en fin de match, tu te dis : « En fait, ça fonctionne ! » Les joueurs vont adhérer. Mais cela passe par des moments très durs. Il ne faut pas oublier que la saison est tronquée par la coupe du monde au Qatar et qu’il leur a fait une prépa pour aller jusqu’à mi-novembre. » Marc Libbra – Source : La Provence (09/08/2022)